Dia das Crianças deve movimentar R$ 7,3 bi no varejo nacional

O Dia das Crianças está chegando e o comércio já está se preparando para atender os clientes em busca de presentes. A data é uma das mais importantes do segundo semestre – a quarta data comemorativa mais importante no calendário do comércio brasileiro – movimentando tanto o setor do comércio quanto o de serviços.

Segundo a pesquisa da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ)/Ipsos, a data deve movimentar cerca de R$ 7,3 bilhões em todo o país. O levantamento indica também que 40% dos consumidores brasileiros pretendem presentear alguém na data comemorativa. Como já é tradição no Dia das Crianças, entre as opções preferidas de presente, 59% responderam que darão brinquedos, 27% vestuários, 7% calçados e 3% bicicletas.

Comércio eletrônico registra inflação de 6,01% em agosto, informa Índice Fipe/Buscapé

O Índice Fipe/Buscapé registrou aumento de 6,01% nos preços do comércio eletrônico em agosto de 2016 em relação a agosto de 2015. Após uma escalada da inflação anual no comércio eletrônico ao longo de 2015, que chegou a quase 11% no início de 2016, os preços começam a crescer menos e já se encontram no patamar de cerca de 6% em agosto, perto da teto da meta de inflação estabelecida pelo BC, de 6,5%.

Esse comportamento de preços é explicado devido à diferença na cesta de produtos vendidos na Internet e fora dela, com pesos diferentes dos índices genéricos existentes e pelo Índice Fipe/Buscapé monitorar exclusivamente o comércio eletrônico.

No período anual de agosto de 2015 a agosto de 2016, dos 10 grupos pesquisados pelo Índice Fipe/Buscapé, nove apresentaram aumento de preço e apenas um apresentou queda, havendo expressiva diferença entre os grupos de produtos que compõem o índice, que vai de uma queda de -1,17%, em telefonia, a um aumento de 9,08% em eletrodomésticos. O generalizado aumento de preços no período anual foi bastante influenciado pela elevação do câmbio, que tem impacto direto sobre os preços de produtos de natureza eletrônica, que têm forte presença no comércio eletrônico.

Vendas por celular crescem 70% no Brasil

As transações feitas por celular cresceram 70% no Brasil no primeiro semestre deste ano em comparação ao mesmo período de 2015. É o que indica o estudo H1 2016 State of Mobile Commerce Report, da Criteo, líder global de tecnologia especializada em publicidade digital e marketing de performance, que realizou mais uma pesquisa para entender a evolução do varejo mobile nos primeiros seis meses de 2016 em 12 países.

De acordo com o estudo, que revela hábitos de consumo e traz previsões para o mobile commerce no mundo, as vendas por dispositivos móveis vêm superando o desktop. O relatório mostra que os aplicativos são os canais mais eficientes para geração de vendas nesse ambiente. Além disso, identificou também que os apps dominam em todos os estágios do funil de compra e convertem três vezes mais que a navegação em mobile browsers.

No Brasil, a maior parte das operações (83%) é realizada por smartphone, que registrou um crescimento de 14% no primeiro semestre ante igual período do ano passado. Somente 17% das compras são feitas via tablet. O sistema operacional mais utilizado é o Android, que dobrou sua participação de 7,2%, na primeira metade de 2015, para 14,4%, em 2016. As transações via iOS representam 4,7%.

Em relação às categorias mais vendidas, saúde e beleza lidera o ranking com 25% de participação. Em segundo lugar, aparecem os itens para casa, seguido por moda, que vem apresentando rápido crescimento e deve ocupar posições mais altas em breve. Comparando o segundo trimestre de 2015 com o mesmo trimestre de 2016, moda registrou 39% de crescimento, enquanto saúde e beleza e casa alcançaram 32% e 18%, respectivamente.