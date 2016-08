Detro e Detran fazem campanha sobre transporte escolar legalizado

O Departamento de Transportes Rodoviários (Detro), em parceria com a Coordenadoria Geral de Educação do Detran, vai promover ao longo da semana campanha educativa sobre o transporte escolar legalizado. A ação visa conscientizar aos pais sobre a importância de verificar se os veículos que conduzem seus filhos às escolas possuem as condições necessárias para este tipo de transporte, além de orientar sobre os riscos de contratar transporte ilegal.

A primeira ação conjunta será realizada no Colégio Militar, na Tijuca, amanhã (30/08), a partir de 12h (meio-dia). Funcionários do Detro e do Detran atuarão na saída do colégio, distribuindo material informativo e prestando orientações no local. Ainda esta semana, estão previstas ações da campanha no colégio Pedro II, unidade Tijuca, na quarta-feira (31/08) e na unidade São Cristóvão na quinta-feira (01/09).