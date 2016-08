Destino de Dilma será decidido nesta 4ª feira

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski deu início às 10h25 desta terça-feira ao quinto dia do julgamento final do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, no Senado Federal. Na véspera, Dilma respondeu a perguntas de 48 senadores, em sessão que durou 14 horas. Na primeira etapa desta terça-feira, os advogados de acusação e de defesa tiveram uma hora e trinta minutos para fazer suas considerações finais com direito a mais uma hora de réplica e mais uma hora para tréplica cada.

Com 66 senadores inscritos para discursar, cada um com direito a falar por dez minutos, a expectativa é que essa fase se estendesse até às 2h30 da madrugada. Por essa razão, a conclusão do julga-mento foi adiada para esta quarta-feira, por decisão de Lewandowski, que comanda o julgamento.

No embate entre acusação e defesa, a advogada de acusação Janaína Paschoal pediu desculpas a Dilma por saber que a situação que ela vive não é fácil, porque “eu lhe causei sofrimento”, mas em determinado momento, usou tom duro classificar ações do Governo Dilma de “estelionato eleitoral”. Ela afirmou que a falta de cortes de gastos em 2014 prejudicou o país e levou à crise econômica.

Já o jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment da petista, adotou durante em toda sua exposição um tom ainda mais duro que a colega Janaína Paschoal para pedir a condenação da presidenta afastada, Dilma Rousseff.

Reale afirmou que houve aparelhamento do governo e que há provas concretas de que houve crime de responsabilidade.

Por sua vez, o advogado da defesa da presidente afastada, José Eduardo Cardozo, afirmou que a petista está sendo afastada “sem que o povo que a elegeu tenha entendido minimamente o crime que tenha praticado”.