‘Despedalada’ fiscal

Belluzzo mostra que Dilma fez contingenciamento superior a R$ 78 bi

Primeira pessoa indicada pela defesa da presidente afastada Dilma Rousseff a ser ouvida no julgamento do impeachment, o economista Luiz Gonzaga Belluzzo destruiu os argumentos da acusação. O economista afirmou que “o afastamento da presidente pelos motivos alegados é um atentado à democracia”. Segundo ele, o impacto provocado pela edição dos decretos suplementares, mesmo sem autorização do Congresso Nacional, foi “ridículo”.

Belluzzo afirmou que, no momento em que os decretos presidenciais foram expedidos, “a presidente tinha feito um contingenciamento de R$ 70 bilhões e posteriormente outro de R$ 8,5 bilhões”, disse. A medida, segundo ele foi tomada, sem sucesso, na tentativa de compensar os efeitos da queda de arrecadação. “Foi excesso de responsabilidade fiscal”, disse.

Ao contrário do que sustenta a acusação, disse o economista, em 2015, “houve uma ‘despedalada’ porque, no momento em que a economia estava perdendo receita, a presidente fez o contingencia-mento”.

Sobre o Plano Safra, Belluzzo destacou que a atuação do governo não configura uma operação de crédito, mas sim uma operação fiscal. “Uma operação de crédito é uma coisa muito bem definida: em que alguém cede dinheiro para receber de volta mediante pagamento de juros. A relação de crédito está estabelecida entre o Banco do Brasil e o mutuário do setor agrícola. Por que isso não está contemplado no Orçamento, o subsídio que deve ser destinado ao Plano Safra? Está. Então isso é uma operação fiscal, não é uma operação de crédito, claramente não é”, afirmou.

Também nesta sexta, o procurador da República no Distrito Federal Ivan Cláudio Marx divulgou nota sobre sua decisão, tomada em julho, de arquivar parcialmente uma investigação que apurava se houve manobras fiscais nos atrasos de repasses para bancos públicos.

Segundo o procurador, a investigação concluiu que não houve crime nas pedaladas fiscais, em 2014, somente em relação a ex-ministros, servidores e ex-diretores de bancos públicos. Segundo Marx, os atos de Dilma Rousseff não foram investigados. Ele admitiu que ainda não há conclusão sobre a existência ou não de improbidade administrativa no que se refere aos atos posteriores a 2014. “Há, sim, conclusão sobre a inexistência de crime”, informou o procurador.