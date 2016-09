CVM condena ex-executivos da PetroRio

A Comissão de Valores Mobiliários condenou pela utilização de insider trading quatro ex-executivos da HRT, atual PetroRio. O processo instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários da CVM apurou responsabilidade de Antônio Carlos Sobreira de Agostini, Eduardo de Freitas Teixeira, John Milne Albuquerque Forman e Maria Emília Rocha Mello de Azevedo Salgado pelo suposto uso de informação privilegiada na negociação de ações da companhia antes da divulgação de fatos relevantes relacionados à exploração de poços offshores situado na Namíbia em 2013. A SMI constatou que investigados venderam quantidade significativa de ações nesses períodos, diz a CVM. O fato de terem sido administradores simultaneamente na HRT, atualmente PetroRio, evidencia que os quatro investigados eram conhecidos entre si.

Antônio Carlos recebeu multa de R$ 456,56 mil, correspondente a duas vezes o montante da perda evitada, pela prática de uso de informação privilegiada ao negociar com ações ordinárias da HRT nos dias 17/7 e 5/9/2013; a punição de John Milne foi no valor de R$ 338,5 mil, correspondente a duas vezes o montante da perda evitada na movimentação realizada nos dias 17 e 18/7/2013. O Colegiado da CVM decidiu, por unanimidade, absolver John Milne, Eduardo e Maria Emília pelas demais negociações envolvendo ações ordinárias da HRT descritas no processo.

Aprovada venda de preservativos da Hypermarcas

O Cade aprovou, mediante condições, a operação de venda da divisão de preservativos da Hypermarcas para o grupo britânico Reckitt Benckiser. A principal condição prevista no acordo das empresas com o órgão antitruste é a venda da marca KY no Brasil para uma terceira empresa. O prazo para a venda da marca KY é confidencial. Mas a ideia é que a marca seja vendida para uma empresa que possa rivalizar no mercado. A operação, avaliada em R$ 675 milhões, foi anunciada em janeiro deste ano. A divisão de preservativos da Hypermarcas contempla as marcas Jontex, Olla e Lovetex. Por seu lado, a Reckitt Benckiser, no segmento de preservativos detém a marca Durex, além da marca de lubrificantes íntimos KY.

Reino Unido e Argentina removerão restrições

O Reino Unido e a Argentina concordaram em trabalhar juntos pela remoção de medidas que restringem a indústria de petróleo e gás, a pesca e a navegação nas disputadas Ilhas Malvinas, informou nesta quarta-feira o Ministério das Relações Exteriores britânico. O Ministério das Relações Exteriores informou que Londres e Buenos Aires concordaram com uma primeira ação positiva desde 1999 sobre questões relativas às ilhas, chamadas de Falklands pelos britânicos. O ministério informou ainda que as discussões que ocorreram não afetam a questão de soberania e que o Reino Unido deixou claro seu apoio aos moradores das ilhas, que possuem maioria de habitantes a favor da permanência sob controle britânico.

Uber lança carro sem motorista nos EUA

O Uber lançou na cidade norte-americana de Pittsburgh um programa piloto com carros sem motorista, na primeira vez que um serviço do tipo é oferecido ao público dos Estados Unidos. A companhia de tecnologia planeja substituir muitos de seus 1,5 milhão de motoristas por veículos autônomos. A frota autônoma da Uber na cidade é formada por quatro carros, sendo que duas pessoas ficarão nos bancos da frente dos veículos para assumirem o controle quando necessário. Os carros autônomos da Uber em Pittsburgh consistem de sedãs Ford Fusion equipados com câmeras 3D, sistema de posicionamento por satélite e tecnologia que usa laser para identificar o formato e a distância de objetos.

Linx aprova oferta de novas ações

O Conselho da Linx aprovou oferta de 24 milhões de novas ações ON. A oferta pública de distribuição primária terá esforços restritos de colocação, segundo comunicado. A oferta restrita tem como público-alvo, “exclusivamente”, acionistas da cia., no caso da oferta prioritária, e, caso haja ações remanescentes, investidores profissionais. “Não será admitida distribuição parcial no âmbito da oferta restrita”. “Caso não exista demanda para a subscrição da totalidade das ações ofertadas no âmbito da oferta restrita pelos acionistas e pelos investidores institucionais até a data de conclusão do procedimento de bookbuilding, a oferta restrita será cancelada” A fixação do preço por ação será em 26 de setembro; o início das negociações das novas ações na BM&FBovespa será em 28 de setembro e a companhia pretende utilizar os recursos “para realizar novas aquisições de empresas que viabilizem a implementação de sua estratégia de crescimento”. O BTG Pactual é o coordenador-líder da oferta.

Aliansce aprova aquisição

Os acionistas da Aliansce Shopping Centers aprovaram em assembleia a aquisição de uma fatia de 25,1% do Shopping Leblon, por meio de sua subsidiária Vivaldi. O montante a ser pago pela participação é de R$ 309,9 milhões.