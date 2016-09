Cúpula do G20 traça rumo para crescimento mundial, diz conselheiro chinês

Hangzhou (China) – A cúpula do G20 em Hangzhou, com seus amplos resultados, ajudará a traçar um futuro mais claro para a problemática economia mundial, assinalou na terça-feira o conselheiro de Estado da China, Yang Jiechi. A cúpula chegou ao fim na segunda-feira com a adoção de um comunicado que esclareceu a direção de desenvolvimento, os objetivos e medidas da cooperação do grupo, junto com uma série de planos de ação específicos.

“Os resultados da cúpula, muitos dos quais são pioneiros na história do G20, farão que a economia mundial recupere sua vitalidade”, disse Yang a repórteres em uma entrevista. A cúpula mostrou um espírito de parceria entre as maiores economias para enfrentar juntas os complicados desafios e exibiu sua confiança em poder resistir aos tempos difíceis, indicou o conselheiro.

Para oferecer as soluções de inovação e reforma, a cúpula adotou o Plano do G20 sobre Crescimento Inovador e formulou planos de ação pragmáticos, como o Plano de Ação do G20 sobre a Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável, para chegar a consensos. Os líderes discutiram destacados assuntos que afetam a economia mundial, incluindo a mudança climática e a crise de refugiados.

Governança financeira

Como país anfitrião da cúpula, a China propôs sua solução e ofereceu seu conhecimento para o crescimento econômico mundial. Em um discurso pronunciado na sábado, o presidente chinês, Xi Jinping, assegurou aos líderes empresariais mundiais que a China, tendo alcançado um novo ponto de partida histórico, se integrará ao novo plano de crescimento mundial.

Apesar das preocupações pela desaceleração econômica da China, Xi disse na Cúpula dos Business 20 (B20) que a China tem a confiança e a capacidade para manter a taxa de crescimento entre média e alta.

No discurso, Xi assinalou diversas prioridades da governança econômica mundial, incluindo garantir uma governança financeira que seja eficiente e igual e fomentar uma governança de comércio e investimento mundiais transparente e aberto. Xi pediu que se rechacem os acertos exclusivos, os mecanismos de governança fechados e a fragmentação de normas.

O discurso do presidente sobre a governança mundial mostrou que a China está dedicada a contribuir com seus conceitos e sabedoria ao crescimento econômico mundial, considerou Yang. Yang disse que a China continuará impulsionando o desenvolvimento integral da iniciativa do Cinturão e Rota.

Os membros do G20 representam mais de 85% da produção econômica e dois terços da população mundial, e por isso o G20 tem uma influência inegável na gestão da economia mundial. Com Hangzhou como novo ponto de início, Yang espera que o G20 desempenhe um papel mais construtivo no futuro crescimento mundial.

Agência Xinhua