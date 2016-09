Cúpula do G20 marca nova jornada para crescimento mundial

Hangzhou (China) – A Cúpula do G20 começou neste domingo em meio a vários riscos e desafios, pois busca uma solução para a desacelerada economia mundial entrar em uma trajetória de crescimento saudável. A solução será uma medida integrante para combater tanto os sintomas como as causas principais e levar a economia mundial a um caminho de crescimento robusto, sustentável, equilibrado e inclusivo, disse o presidente chinês Xi Jinping ao discursar na abertura da cúpula.

Xi disse que a cúpula se concentrará em uma variedade de temas essenciais para a economia mundial, incluindo a coordenação de política macroeconômica, crescimento orientado para a inovação, governança econômica e financeira global mais eficiente, comércio e investimento vigorosos e desenvolvimento inclusivo e interligado.

A cúpula deste ano quer adotar uma governança de longo prazo, em vez de tomar medidas anticrise, que focam em políticas de curto prazo. Sob o tema “Na Direção de uma Economia Mundial Inovadora, Revigorada, Interconectada e Inclusiva”, a cúpula coloca a questão no centro da política macropolítica global pela primeira vez.

Também é a primeira vez que o G20 tem um plano de ação para a implementação da Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e que realiza cooperação para apoiar a industrialização dos países africanos e os menos desenvolvidos. Com dois terços da população mundial, o G20 responde por 90% do PIB e 80% do volume comercial.

Wang Wen, reitor executivo do Instituto de Chongyang para os Estudos Financeiros, subordinado à Universidade Renmin, da China, considera a cúpula “um evento histórico da diplomacia chinesa porque mostra a influência e o soft power crescentes do país”.

O evento também oferece ao mundo uma chance para entender as práticas e inovações em busca de desenvolvimento sustentável, disse o pesquisador Jia Jinjing, colega de Wang.

Agência Xinhua