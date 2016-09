Cúpula do G20: entre a economia real e o papelório

A crise financeira de 2008, que continua afetando a economia global, ressaltou o desequilíbrio na arquitetura econômica mundial, depois que expôs as falhas estruturais e os riscos sistemáticos do sistema tradicional de governança financeira internacional dominada pelo dólar.

Para a reunião de Cúpula do G20 (que agrega os 19 países mais desenvolvidos e a União Europeia), que acontece neste domingo e na segunda-feira, em Hangzhou, a China, que assumiu a presidência rotativa do grupo, propõe expandir a demanda através do aumento do investimento em infraestrutura e construir uma nova ordem de taxação internacional justa.

Além disso, a China pretende que o encontro forje uma arquitetura financeira internacional mais estável e resiliente. A proposta passa pelo aumento da representatividade dos mercados emergentes e dos países em desenvolvimento.

Entre as iniciativas da China para a retomada do desenvolvimento estão o Cinturão e Rota, o Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas e o Banco dos Brics. “A cúpula poderá representar o renascimento não só do G20, mas da cooperação real”, disse o ex-primeiro ministro canadense Paul Martin, conhecido como “Pai do G20”.

Os membros do grupo prometeram combinar medidas – reformas monetária, fiscal e estrutural – para promover o crescimento econômico, disse o vice-ministro das Finanças da China, Zhu Guangyao, nesta sexta-feira, em coletiva de imprensa em Hangzhou, cidade no Leste chinês.

Zhu disse que as políticas monetárias e fiscais e a reforma estrutural deverão ser combinadas, porque o efeito do alívio monetário, que teve um papel importante ao estimular as economias dos países ocidentais, não pode durar enquanto o uso de estímulo fiscal é contido pelo alto nível de dívidas em alguns deles.

Antes da participação da Cúpula do G20, o presidente brasileiro, Michel Temer, afirmou nesta sexta, em Xangai, que seu país dá boas-vindas aos investimentos das empresas chinesas no país. Foram firmados no Seminário Empresarial de Alto Nível Brasil-China nove acordos de cooperação entre os dois países.