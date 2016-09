Cristovam encerra reunião após gritos de ‘golpista’

Presidente da Comissão de Educação, única a manter a agenda nesta quinta-feira no Senado, o senador Cristovam Buarque (PDT-DF) teve de encerrar os trabalhos bem antes do previsto, depois de ser hostilizado por professores e alunos de escolas do Distrito Federal aos gritos de “golpista”. Cristovam foi um dos 61 senadores (entre eles Fernando Collor, que lhe fez companhia na foto) que votaram a favor do afastamento definitivo de Dilma Rousseff da Presidência da República.