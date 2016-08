Crescimento dos lucros industriais da China acelera

Beijing – Os lucros das principais empresas industriais da China aumentaram 6,9% na comparação anual nos primeiros sete meses de 2016, maior que o crescimento de 6,2% registrado no primeiro semestre, mostraram os dados oficiais divulgados no sábado. Os lucros totais das empresas industriais com receitas anuais de mais de 20 milhões de iuanes (R$ 10 milhões) chegaram a 3,52 trilhões de iuanes (R$ 1,76 trilhão) entre janeiro e julho, disse o Departamento Nacional de Estatísticas (DNE) em um comunicado.

Apenas em julho, os lucros saltaram 11%, para 523 bilhões de iuanes, o segundo maior crescimento mensal neste ano, muito mais rápido do que o registrado em junho, de 5,1%. He Ping, um funcionário do departamento de estatísticas industriais do DNE, atribuiu o crescimento robusto em julho parcialmente ao declínio dos custos, à recuperação dos preços das mercadorias e a uma base de comparação relativamente baixa.

No mês passado, o custo médio dessas empresas foi de 86,08 iuanes para cada 100 iuanes da receita de negócios principais, 0,42 iuan a menos em relação ao julho de 2015, indicaram os dados. He Ping acrescentou que os preços dos produtos de metais ferrosos e não ferrosos recuperaram recentemente devido às mudanças em condições de mercado, resultando em aumento de lucros nesses setores.

Os setores de produção e processamento de metais ferrosos registraram um lucro de 14,83 bilhões de iuanes em julho, em comparação com a perda de 1,39 bilhão de iuanes em julho de 2015. Os lucros do setor de processamento de metais não ferrosos subiram 6 bilhões de iuanes em relação ao ano passado. Os dois setores contribuíram para 47,5% do total do crescimento dos lucros das empresas industriais acompanhadas pelo DNE, de acordo com He.

Agência Xinhua

Veja também: http://monitordigital.com.br/500-maiores-empresas-da-china-registram-primeiro-declinio-de-receita-em-15-anos/