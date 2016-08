Crédito imobiliário cai 49% em 12 meses

Em julho, os financiamentos imobiliários concedidos pelos agentes financeiros do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) somaram R$ 3,8 bilhões, uma queda de 35,9% na compara-ção com o mesmo mês do ano passado, segundo divulgou nesta sexta-feira, em São Paulo, a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). Em relação ao observado no mês anterior, a redução chegou a 10,6% (R$ 4,3 bilhões).

Já no período entre janeiro e julho deste ano, os financiamentos imobiliários somaram R$ 26,4 bilhões, um recuo de 47,9% que o volume dos financiamentos concedidos em igual período de 2015. Nos sete primeiros meses de 2016, foram financiados 117,8 mil imóveis ante 227,9 mil unidades no mesmo período de 2015 (queda de 48,3%).

No acumulado em 12 meses, o crédito imobiliário atingiu R$ 51,3 bilhões, o que corresponde a uma queda de 48,7% em relação ao montante apurado nos 12 meses precedentes.

A expectativa da Abecip é que o crédito imobiliário termine o ano em R$ 50 bilhões, o que representará uma queda anual de 34%.

A Abecip atribui os maus resultados aos saques nas cadernetas de poupança, que voltaram a superar os depósitos no mês passado. Outro fator determinante para a queda na procura por financiamento é o crédito bancário em queda. Dados do Banco Central mostram que tem caído o volume de crédito no país, em meio a um ambiente de alta dos juros bancários e de recessão.