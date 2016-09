Copacabana com arte

O leilão que a equipe de Danielle e Roberto Haddad considera dos sonhos tem o Panorama da Baía do Rio de Janeiro, um academicismo do pintor viajante Friedrich Hagedorn e o moderno das pinturas e esculturas de grandes nomes como Cícero Dias – Três Moças; a Dança de Iemanjá, de Djanira, com carimbo do Salão Municipal de Belas Artes, que pertenceu a Coleção Ari da Costa Martins; um invulgar Outono nº 3, de Mabe, datado 69, da exposição de 1970 em New York (USA); tem Beatriz Milhazes; Sued e muitos outros brasileiros de igual importância.

Oportunidade em raríssima coleção de imagens de marfim hindu-portuguesa de Goa dos séculos XVII e XVIII com mais de 50 esculturas; e, também, uma importante papeleira brasileira de jacarandá D. José do final do século XVIII, ex-coleção embaixador João Cabral de Mello Neto, destaca-se na exposição

O leilão conta com aproximadamente 1.300 itens de decorações e complementos, como um monumental lustre de cristal francês Baccarat assinado com estrutura em bronze, com torre central revestida de cristal e placas tipo leque, cerca de 1940. Os amantes de pratas terão quase 200 itens de diversos tamanhos e origens para disputar, além de mais peças de coleções particulares.

Exposição de sexta a segunda-feira (23 a 26); sendo sexta-feira das 10h às 18h; sábado e domingo das 14h às 21h; segunda-feira das 10h às 21h; na Rua Pompeu Loureiro, 27A, em Copacabana. O leilão ocorrerá de terça até sexta-feira (27 a 30) e segunda e terça-feira (3 e 4) sempre às 19h. As joias serão apregoadas unicamente por imagens, e as de valor acima de R$ 10 mil somente poderão ser vistas e examinadas com agendamento prévio em endereço informado pelos organizadores. O catálogo com informações e fotos no website www.robertohaddad.com.br ou no escritório que fica no mesmo local da exposição.

Marinha do Brasil oferece viaturas e equipamentos

Grandes empresas nacionais e privadas colocam seus bens nas mãos do leiloeiro João Emílio, como a Marinha do Brasil, na sexta-feira (23) às 10h30, suas viaturas, materiais e equipamentos. O banco Bradesco terá lances recebidos às 11h e 11h30 com carros, motos, utilitários, caminhões; às 11h35 serão as multimarcas, com veículos de financeiras seguradoras e outras empresas; às13h será a SulAmérica com sucatas, carros, motos, caminhões e utilitários; na quarta-feira (28) às11h, o Bradesco e o Consulado dos Estados Unidos oferecem mobiliário, materiais e equipamentos em pregão; às 11h30, a empresa Eneva tem mobiliário corporativo recebendo os lances.

A Allianza coloca em pregão seus veículos pesados na próxima quinta-feira (29) às 13h e, às 14h, a transportadora Bons Amigos oferece caminhões e Kombis. Detalhes no website www.joaoemilio.com.br e em seu escritório à Estrada dos Bandeirantes 10.639 Recreio dos Bandeirantes (RJ).

Residencial em Ipanema

O leiloeiro Raul Barbosa fará seu leilão na Avenida Vieira Souto, 340, apartamento 201, em Ipanema (RJ) na terça e quarta-feira (27 e 28) às 20h, e a exposição será neste domingo e na segunda-feira (25 e 26) das 14h às 20h. Os lances podem ser dados em registro prévio ou por telefone. São diversas peças de decoração, arte, antiguidade, para colecionismo e curiosidades. Raul apregoa móveis, quadros, pratas, cristais, porcelanas, bebidas, tapetes, luminárias entre muitas peças interessantes. Detalhes em seu website http://raulbarbosa.lel.br

Leilões em andamento

