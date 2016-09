A conta das crises conjuntas

Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) relativos ao ano de 2015 e divulgados pelo Ministério do Trabalho, o nível de emprego formal no país apresentou queda de 3,05% em relação ao estoque de trabalhadores formais de 2014, o que corresponde em termos absolutos, uma perda de 1.510.703 postos de trabalho no ano. Com isso, o estoque de trabalhadores, que era de 49,6 milhões, recuou para 48,1 milhões de postos no ano. Um retrocesso.

É preciso repensar esse modelo

de trabalho que se esgotou

O que se observa é que há mais de 30 anos o trabalho continua a descolar-se do emprego e a subsumir o tempo de vida como um todo. Por sua vez, o emprego continua a transformar-se. Ele envolve a alma do trabalhador, suas faculdades linguísticas e suas dimensões afetivas: uma atividade plena que mistura tempo de trabalho e tempo de vida. Mas também se torna “empregabilidade”: não mais uma condição dada, mas uma permanente ausência de condição. Mesmo quando estamos empregados, dentro da relação salarial, precisamos estar fora dela, empregáveis. Novos tempos.

Mas afinal o que é a empregabilidade? Uma transação entre o capital comprador da força de trabalho que nunca garante ao “vendedor” (o trabalhador) um retorno e uma proteção estáveis. O “vendedor” deve sempre estar em condições de ser “vendível”: empregável, implicando não somente a precariedade do emprego, mas também a subsunção da própria vida (o tempo todo, os afetos, as faculdades linguísticas e as relações sociais) dentro do trabalho. O trabalho se torna relação, seu conteúdo é, pois, cultura, significação e vida. A exploração passa pelos mecanismos que permitem reduzir a relação à “transação”.

No setor público, contudo, a chaga é o empreguismo, por contratação e outros meios camuflados, para atender a pedidos de apadrinhados políticos, em geral, colocando, na maioria das vezes, pessoas não preparadas, de baixa qualificação, não comprometidas com o trabalho nem com a população, provocando má oferta de serviços, desperdício de dinheiro, emperramento, ineficiência e falência da gestão pública. A máquina fica inchada com pessoas que estão lá por interesses individuais.

Portanto, é necessário haver um modelo econômico renovado, a partir de agora, que apresente uma nova visão sobre a distribuição de vagas entre o público e o privado. A pressão política da sociedade e agentes políticos para empregar é forte, principalmente nas pequenas cidades onde a indústria e a agricultura vivem momentos de decadência relativa e geram poucas vagas. Mas hoje quem sustenta o emprego privado nas cidades é o comércio e os serviços. Entretanto, não dá para manter eternamente esse status quo.

Repensar esse modelo que se esgotou se impõe, na direção de uma nova equação econômico-financeira que revitalize o investimento, a inovação e a produtividade da indústria de alta sofisticação geradora dos bons salários.

Ranulfo Vidigal

Economista.