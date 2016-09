Consumo de eletricidade da China continua aumentando em agosto

A expansão do consumo de eletricidade da China acelerou em agosto devido ao calor agudo do verão e uma base baixa no ano passado, mostraram hoje dados oficiais.

Um total de 563,1 bilhões de kWh de eletricidade foi usado em agosto, um aumento anual de 8,3%, segundo a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (CNDR). O crescimento foi maior que o de 1,9% há um ano e o de 8,2% em julho.

Além de base baixa, o aumento também foi conduzido pela onda de calor no verão, disse em uma entrevista coletiva Zhao Chenxin, funcionário da CNDR.

A China registrou uma temperatura média de 21,8 graus Celsius neste verão, o recorde desde 1961, o que elevou a demanda de eletricidade dos residentes e do setor de serviços.

Nos primeiros oito meses, o uso de eletricidade cresceu 4,2% em termos anuais, em contraste com o aumento de menos de 1% no mesmo período do ano passado. Todos os setores agrícola, industrial e de serviços consumiram muito mais eletricidade. O consumo residencial também subiu rapidamente.

A eletricidade gerada de energia limpa, como eletricidade hídrica e nuclear, cresceu durante o período, mas a geração de eletricidade térmica caiu ligeiramente.

A expansão do crescimento do uso elétrico representa um sinal econômico encorajador.

Agência Xinhua