Consumo de café não diminui no Brasil, mesmo com crise

Em 2015, o consumo teve um leve acréscimo. Passou de 20.333 milhões de sacas (em 2014), para 20.508 milhões. Além disso, mesmo com a crise econômica que o Brasil atravessa, o consumo não diminuiu. De acordo com pesquisa da Euromonitor, contratada pela Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), mais de 80% dos lares tem café, sendo que 89% dos consumidores acima de 60 anos o bebem diariamente. Já os jovens entre 16 e 20 anos, têm frequência de 49%, com média geral de 3,7 xícaras por dia.

O levantamento também mostrou que 41% das pessoas podem migrar de marca por conta da crise, mas não suspenderão o consumo. Além disso, a pesquisa projeta um crescimento do consumo em volume, para 24 milhões de sacas em 2019. O ingestão per capita aumentou, passando a 4,90 kg por habitante ao ano de café torrado e moído (6,12 kg de café verde em grão), o equivalente a 81 litros por habitante ao ano.