Consumo 49,6% x 1,8% transações financeiras

Mais uma vez, a tributação no Brasil concentrou-se sobre o consumo. Segundo dados divulgados pela Receita Federal, quase metade do total arrecadado pela União, pelos estados e pelos municípios em 2015 veio do consumo de bens e de serviços. Essa base representou, sozinha, 49,68% da carga tributária no ano passado.

De acordo com uma comparação internacional com dados de 2014 divulgada pela Receita, o Brasil é o segundo numa lista de 30 países que mais tributa o consumo. Apenas a Hungria, onde os tributos sobre o consumo equivalem a 16,3% do PIB, está na frente do Brasil, com 16,22%. Com apenas 4,5% do PIB vindo dos tributos sobre o consumo, os Estados Unidos estão em último lugar na lista.

Nos EUA, tributos sobre consumo

representam apenas 4,5% do PIB

No ano passado, a carga tributária voltou a aumentar e passou de 32,42% do PIB em 2014 para 32,66%. Impostos sobre salários responderam por 25,83% da carga tributária. Em seguida vieram a tributação sobre a renda (18,27% da carga), sobre a propriedade (4,44%) e, por último, a tributação sobre transações financeiras (1,8%).

Esta estrutura é considerada regressiva e aumenta a desigualdade. Em termos proporcionais, a tributação sobre o consumo onera mais os contribuintes de menor renda. Um consumidor de baixo poder aquisitivo que compra uma mercadoria paga o mesmo tributo que um consumidor de renda mais alta. A tributação sobre os salários onera proporcionalmente mais o trabalhador assalariado do que as empresas, que são tributadas sobre o lucro, e os empresários, que recebem participação já livre de imposto.

Países desenvolvidos privilegiam a tributação sobre a renda, o lucro e o patrimônio, de forma a aumentar a proporção da população de renda mais alta na carga tributária. No ranking divulgado pela receita, que inclui apenas a incidência dos tributos sobre o lucro e a renda, o Brasil ocupa a última posição, com 5,85% do PIB em 2014 e 5,87% do PIB no ano passado.

Da variação de 0,24 ponto percentual na carga tributária no ano passado, metade concentrou-se nos tributos do governo federal, que saltaram 0,12 ponto percentual em 2015. A arrecadação dos estados subiu 0,05 ponto, e os tributos dos governos municipais aumentaram 0,07 ponto.