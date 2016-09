Constituição do Brasil é rasgada

De forma vergonhosa, a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada pelo Congresso Nacional, em 5 de outubro de 1988 e atualizada pela Emenda Constitucional 91, de 18 de fevereiro de 1996, foi rasgada, na semana passada, quando da votação do processo de impeachment da então presidente afastada Dilma Rousseff.

O artigo 52 da Constituição Cidadã, de Ulysses Guimarães, reza que “compete privativamente ao Senado Federal: Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles”.

Desmembrar os quesitos de afastamento e inabilitação

é algo bastante questionável

O parágrafo único desse artigo prevê que, “nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.”

Ora, o texto constitucional não poderia ser mais claro, não deixando qualquer margem para divergência. Lá está “perda do cargo, com inabilitação, por oito anos”. Não se poderia, nessa situação, avocar o regimento do Senado, para abrir uma brecha para o casuísmo com o qual nos deparamos a todos, e de forma perplexa.

A agressão à sociedade ainda foi maior, quando, da sua cadeira de presidente do Senado da República, o senador Renan Calheiros (AL), depois de anunciar o local e horário da posse do presidente Michel Temer, disse que votaria pela não aplicação da inabilitação de Dilma. Logo ele, que procurou, publicamente, se manter calado, em todo o período do julgamento, com a desculpa de que, sendo o presidente da Câmara Alta, deveria se abster de comentar e de influenciar esse ou aquele parlamentar.

O que se constatou foi justamente o contrário, o que levou a diversos senadores do PMDB, partido do governo, a se pronunciarem da forma como se comportou Renan, com o beneplácito do presidente do STF. Aliás, o ministro Gilmar Mendes, do mesmo STF, reagiu, dizendo tratar-se, no mínimo, de “algo bizarro”. Ou seja, o regimento do Senado prevaleceu sobre a Carta Magna. Impensável e inaceitável. E tanto isso é fato que alguns partidos, no dia seguinte à votação, entraram com recurso no STF, para que esse fatiamento vergonhoso fosse revisto.

O resultado do placar, 61 votos favoráveis ao afastamento de Dilma do cargo, por 20 contrários, não poderia ser manchado, com uma votação, em separado, que rejeitou, por 42 votos a 36, a inabilitação da presidente cassada Dilma Rousseff. Como isso pode ocorrer? Ela é cassada, mas fica com seus direitos políticos preservados?

Esse fatiamento do impeachment de Dilma Rousseff poderá ser usado pelo deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB/RJ) e outros políticos, como o ex-senador Delcídio do Amaral, que já entrou com recurso para que seu caso voltasse a ser estudado.

Com a inabilitação, entendo que tenha havido a manutenção, em tese, de todas as possibilidades relativas a cargo público. E essa questão da elegibilidade deverá ser discutida no Judiciário, inclusive se eventualmente esse julgamento colegiado do Senado se equipara para, efeitos da Lei Ficha Limpa, com aquele julgamento colegiado da Lei da Ilegibilidade.

Faz-se mister sublinhar que a questão de desmembrar os quesitos de afastamento e inabilitação é algo bastante questionável, sobretudo para se saber se a lei do impeachment foi recepcionada pela Constituição nessa parte. Não podemos deixar de verificar que o parágrafo único do artigo 52 dá a entender na leitura que um seria consequência do outro e houve o desmembramento.

Não se coaduna com nosso sistema um presidente da República ser retirado do cargo eletivo por crime de responsabilidade sem inabilitação, Constituição, artigo 37, §4º. O Mandado de Segurança 21.689-DF foi impetrado pelo presidente cassado Fernando Collor, hoje Senador pelo PTC de Alagoas. E o Supremo, naquela ocasião, decidiu pela inabilitação de Collor por oito anos atrelada à perda do cargo.

Obviamente, o Supremo terá de se posicionar urgentemente, uma vez que essa decisão “bizarra” poderá influenciar nos processos de cassação de outros mandatos no Poder Legislativo.

Essa decisão jamais poderia ter sido apartada, uma vez que, a partir do momento em que ela foi julgada impedida, é efeito da decisão a inabilitação. Dessa forma, não poderá a presidente exercer nenhuma função pública nos próximos oito anos. É inequívoca a supremacia da Carta Magna em relação à redação regimental do Senado. Uma vez reconhecido o crime de responsabilidade com a consequente perda do mandato, a inabilitação para o exercício de função pública revela-se como uma consequência indissociável, não se justificando, o aventado fatiamento, haja vista que a produção de resultados díspares para essas duas sanções, resvala em quebra normativa da Constituição Federal, ante o quadro antagônico formado.

Essa decisão, política, mostra claramente que muitos que estão em situação anômala, criaram e se utilizaram desse pretexto, abrindo um precedente, para, no futuro, usá-lo em seu favor. Obviamente, haverá investigação e um processo judicial sobre os fatos e no Supremo Tribunal Federal, caso condenada, como consequência, Dilma perderá de qualquer forma os direitos políticos obrigatoriamente. E é isso justamente o que se espera da Suprema Corte.

Paulo Alonso

Advogado.