Concurso oferece 100 mil dólares em anúncio para empresas participantes

No mundo da publicidade a palavra de ordem é criatividade. Além disso, itens como inovação e ousadia são bem vindos quando se pensa em elaborar uma campanha publicitária. No entanto, o custo disso costuma ser alto. Mas, a boa notícia é que os portais de conteúdo adulto e com mais de 90 milhões de visitantes diários, coletivamente, RedTube e PornHub se uniram para criar um concurso destinado a empresas, tais como startups e empreendedores que desejam expandir sua marca no mercado. Os premiados ganharão 100 mil dólares em anúncios nos portais.

Para participar, os interessados devem apresentar duas peças, uma para desktop e outra para mobile. A ordem aí é usar e abusar da criatividade e originalidade, principais critérios que serão usados pelos sites para agraciar as empresas. Além disso, é preciso fazer uma breve descrição do negócio e produtos. Mas se o participante for possuído por uma avalanche de ideias e quiser enviar animações, não tem problema, porém, devem exibir durante um mínimo de dois segundos. Outros formatos também são aceitáveis: JPEG, GIF e PNG, tamanho máximo do arquivo é 300KB.

De acordo com Alex Taylor, vice-presidente de marketing do RedTube, muitas marcas têm se beneficiado com divulgação nos portais, isso inclui empresas do setor da moda, cinema e jogos. “Esse concurso é verdadeiramente uma experiência única para nós, bem como, mais uma possibilidade de continuarmos a diversificar a nossa base de clientes de publicidade e construir relações em novas indústrias”, pontua.

“Oferecemos alcance global sem precedentes, visto o nosso números de visitantes. Com uma base de usuários eclética e cheia de dados demográficos, as empresas que anunciam com a gente não só são capazes de se conectar com seu público-alvo, mas aumentar a visibilidade de marca global em todo o mundo”, acrescenta Corey Price, vice-presidente de marketing do PornHub.