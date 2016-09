Concessões: Temer fala em “abertura extraordinária” à iniciativa privada

O presidente Michel Temer disse hoje que, por meio das concessões que estão sendo objeto de estudo do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), o governo brasileiro fará “uma abertura extraordinária” da infraestrutura brasileira à iniciativa privada.

A declaração foi feita durante a primeira reunião do PPI, iniciada nesta manhã no Palácio do Planalto.

– Esta é uma primeira reunião em que se farão avaliações para verificar quais os atos normativos que logo serão produzidos. Aos poucos, na medida em que haja consenso vamos produzindo esses atos – disse Temer durante a abertura da reunião.

Segundo ele, sob o comando do secretário Executivo do PPI, Moreira Franco, foram feitos estudos condizentes para promover uma “abertura extraordinária à iniciativa privada”.

– Vamos cada vez mais ressaltar que o poder público não pode fazer tudo. Tem de ter a presença da iniciativa privada como agente indutor do desenvolvimento e produtor de empregos no país.

Temer lembrou que nas décadas de 60 e 70 a administração era exclusivamente centralizada até que o Estado viu a necessidade de descentralização, criando as autarquias. Em seguida, lembrou Temer, vieram as empresas públicos e sociedades de economia mista, para trazer regras da iniciativa privada para a atividade pública.

– Quer dizer, todo o capítulo da intervenção do Estado e do domínio econômico pouco a pouco foi revelando a necessidade de participação cada vez maior da atividade privada. Até que, num dado momento, chegou-se à conclusão que nós deveríamos transferir em definitivo: ou desestatizando – o que é uma hipótese – ou fazendo com que os serviços públicos fossem concedidos ou autorizados. Por essa razão a Constituição de 88 abriu expressamente a oportunidade para as concessões. Ora, é preciso dar execução a esse dispositivo constitucional – argumentou o presidente.

Os integrantes do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos estão reunidos neste momento no Palácio do Planalto, para definir as prioridades de concessões na área de infraestrutura, mudanças regulatórias e venda de ativos.

São 25 projetos nas áreas de transportes, energia e saneamento. De acordo com Moreira Franco, o PPI está sendo desenvolvido com o esforço de ministérios e agências em uma força tarefa que tem “o objetivo de destravar o processo de concessão e de melhoria da infraestrutura brasileira”.

CNI defende projetos de infraestrutura estratégicos para o setor privado

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, defendeu hoje, em reunião com o presidente Michel Temer, ações do governo no sentido de avançar em projetos que, para a iniciativa privada, são considerados estratégicos da área de infraestrutura. O presidente da CNI disse também ter proposto ao presidente Temer uma modificação do Fundo Constitucional do Centro-oeste, “para que possa ser aplicado não apenas 20% mas 50% no capital de giro das empresas”. Andrade estava acompanhado de empresários do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo, ede integrante do conselho do Sesi,

– Discutimos temas relevantes e importantes para o desenvolvimento das empresas, na área de infraestrutura, investimentos em projetos específicos, como é o caso do aeroporto de Vitória (ES) e do Anel Rodoviário do Distrito Federal. Falamos também de outras questões que afligem os empresários, como o problema de falta de crédito para as empresas, de linhas de financiamento do Bndes, porque as empresas estão ressentidas principalmente de capital de giro – disse, ao deixar a reunião com Temer.

O PPI, aprovado pelo Senado no último dia 8, e que deverá ter seu primeiro pacote de concessõese anunciado ainda hoje também foi assunto tratado com o presidente.

– Temer falou que poderia fazer o que nós, na iniciativa privada, chamamos de privatização, termo que, acho, o governo não tem mais usado. Mas, na realidade, citamos o caso da Vale e do setor de telecomunicações como casos de sucesso. Há necessidade de que o governo tenha parceiros em setores como aeroportos, portos, petróleo, gás e energia, e em outras áreas onde o capital privado possa contribuir com o setor público para aumentar os investimentos. Temos percebido que existe um diálogo muito franco e aberto com o Governo Federal, e que o governo tem escutado muito os empresários e ouvido posições importantes relativas ao desenvolvimento. Algumas questões trazidas pelos estados têm sido repassadas aos ministros com uma instrução para serem verificadas e, na medida do possível, para que sejam implantadas – afirmou Andrade.

Concessões iniciais incluem aeroportos, rodovias, ferrovias e campos de petróleo

Os primeiros projetos a sair do papel deverão ser as concessões dos aeroportos de Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e Fortaleza, que terão edital publicado no quarto trimestre deste ano e leilão no primeiro trimestre do ano que vem. Também está previsto para este ano o edital para a concessão dos terminais de combustíveis de Santarém (PA) e do terminal de trigo do Rio de Janeiro.

Já para o ano que vem, devem ser lançados os editais de cinco trechos rodoviários, entre eles as BRs 364 e 365, entre Goiás e Minas Gerais; as BRs-101, 116, 290 e 386, no Rio Grande do Sul. Também estão na lista de concessões para o ano que vem a ferrovia Norte-Sul, que passará por São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Tocantins, a chamada Ferrogrão, que integrará o Mato Grosso e o Pará e a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), na Baia.

Ainda neste ano deve ser lançado o edital da quarta rodada de licitações de campos marginais de petróleo e gás natural, sob o regime de concessão. No ano que vem está prevista a 14ª rodada de licitações de blocos exploratórios de petróleo e gás natural sob o regime de concessão e a segunda rodada de licitações sob o regime de partilha de produção, todos para o ano que vem.

Na área de energia, também está prevista a venda de ativos da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, e a privatização da Amazonas Distribuidora de Energia, da Boa Vista Energia, da Companhia de Eletricidade do Acre, da Companhia Energética de Alagoas, da Companhia Energética do Piauí e das Centrais. Elétricas de Rondônia.

O governo estabeleceu algumas mudanças para a concessão de projetos à iniciativa privada. A partir de agora, os editais de concessão só serão lançados depois de passar pelo debate público e obter o aval do Tribunal de Contas da União (TCU).

Outra mudança é que os editais serão publicados em português e inglês, para atrair investidores estrangeiros. O prazo mínimo do edital vai aumentar para cem dias, para permitir que um número maior de investidores se prepare para participar das concessões.

Segundo o governo, o projeto Crescer tem como objetivo oferecer à iniciativa privada projetos técnica e economicamente factíveis, elaborados para melhorar a qualidade do serviço prestado. Também é objetivo do programa a geração de empregos e a retomada do crescimento econômico.

O Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos é composto pelo presidente Michel Temer; pelo secretário-executivo do PPI, Moreira Franco; pelos ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha; do Planejamento, Dyogo Oliveira; da Fazenda, Henrique Meirelles; dos Transportes, Maurício Quintela; de Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho Filho; do Meio Ambiente, José Sarney Filho; e pelos presidentes da Caixa, Gilberto Occhi; do Banco do Brasil, Paulo Cafarelli; e do Bndes, Maria Silvia Bastos Marques.

Professor da FGV fala em avanços – Para o coordenador do MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios da FGV, Marcus Quintella, houve avanço nas diretrizes estipuladas em comparação ao Governo Dilma.

– No modelo anterior, se fixavam as taxas de retorno que os investidores deveriam ter e isso determinou o fracasso das iniciativas passadas, porque interferia na dinâmica do mercado. O Governo não deve estabelecer a taxa de retorno do investimento, mas sim se preocupar em quanto vai ser oferecido para a tarifa pública – analisa Quintella.

Outro aspecto positivo do pacote de medidas que ele aponta é a abertura de mais fontes de financiamento para os projetos.

– Antes, era somente o Bndes e com restrições, agora também participam outros bancos controlados pelo Governo Federal, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil.

Para o professor, “os projetos selecionados, no entanto, não são muito atrativos, à exceção dos aeroportos e, talvez, rodovias, mas ainda é preciso estudá-los um pouco mais para verificar sua atratividade em termos de negócio e demanda”.

Com informações da Agência Brasil