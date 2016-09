Comércio deve encerrar 2016 em seu pior momento histórico

Apesar da queda menos intensa nas vendas do comércio nos três meses encerrados em julho (-1,0%), o cenário ainda não é animador para o varejo, que deve amargar seu pior resultado histórico. A avaliação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) foi feita após a divulgação dos dados de julho da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada em 13 de setembro pelo IBGE.

– Mesmo diante de expectativas menos desfavoráveis, dificilmente o varejo deixará de registrar seus piores resultados históricos. Para igualar 2015 – o pior ano do varejo até então -, as quedas nas vendas ante o mesmo período do ano passado não poderão ser maiores do que -0,9% e -7,5%, respectivamente – afirmou o economista da CNC Fabio Bentes.

A percepção de que a crise vem lentamente perdendo força a reboque da suave desaceleração da inflação e da retomada gradual da confiança de consumidores e de empresários levou a CNC a revisar suas expectativas de queda do varejo restrito de -5,4% para -5,2% e do varejo ampliado de -9,8% para -9,4% ao final de 2016.

A queda do dólar nos três meses encerrados em julho (-8,6%) e a reação da confiança dos consumidores, embora ainda insuficientes para permitir uma recuperação do setor, têm viabilizado perdas menores nos últimos meses.

O destaque negativo de julho ficou por conta do ramo de vestuário e acessórios, que acusou queda de 5,8% em relação ao mês anterior – o pior resultado deste segmento nessa base comparativa desde dezembro de 2014 (-6,8%). Outro segmento a sofrer perdas expressivas foi o de móveis e eletrodomésticos (-1,0%). A despeito da evolução mais favorável dos preços, em ambos os casos, a tendência de alta no custo do crédito – com nove recordes de taxas de juros nos últimos doze meses – impossibilita qualquer recuperação no curto prazo.

Mais da metade do varejo mineito pretende investir em inovação em um ano

Com o intuito de conhecer o nível de adesão à inovação, a Fecomércio-MG elaborou uma pesquisa com empresários do comércio de Belo Horizonte. Em sua primeira edição, ela revela que 42,1% das empresas varejistas da capital tiveram alguma ação considerada inovadora nos últimos 12 meses. Mais da metade (55,3%) pretende fazer isso em um ano.

As principais iniciativas foram relacionadas à inclusão ou melhoria de produtos/serviços ao mix ofertado pela empresa (32,4%). Outros 26,1% focaram em mudanças estruturais ou de marketing, enquanto 16,1%, nos processos.

– A inovação é um fator-chave para melhorar a competitividade, especialmente em um ambiente tão disputado como o varejista, pois permite agregar valor aos itens comercializados. O consumidor também busca isso. É um diferencial, ainda mais em um cenário de crise, queda nas vendas e aumento do desemprego. No entanto, a inovação ainda não é considerada uma cultura para o nosso varejo – analisa o economista da Fecomércio-MG, Guilherme Almeida.

Mas os números indicam que há um grande potencial para expansão dos investimentos em inovação, no setor.

– Atualmente, o empresário procura ir se adequando às necessidades. Mais da metade (51%) respondeu que as inovações ocorrem como um evento isolado, e não rotineiramente. No entanto, tendo em vista a pulverização do comércio e sua composição predominantemente de pequenas empresas, o percentual dos que inovam é significativo. E um índice expressivo já pensa nisso no futuro – completa.

O estudo da entidade mostra que a inovação nas empresas permitiu aumentar a satisfação dos clientes (69,7%), melhorar a imagem da organização (64,7%), ampliar a participação no mercado (58%) e a produtividade dos funcionários (53,8%), entre outras vantagens. Todavia, 51,4% dos empresários alegaram que as iniciativas implementadas não impactaram diretamente o faturamento da loja, reflexo que pode acontecer no futuro ou apenas não foi percebido ainda pelo gestor.

Em relação ao perfil das empresas inovadoras, destacam-se aquelas com mais de nove funcionários (53,1%) e o grupo com mais de 50 anos de mercado (71,4%). Por segmentos, lideram a lista artigos de uso pessoal e doméstico (64,3%), que conta com joalheria, produtos esportivos, lojas de departamento, entre outros; móveis e eletrodomésticos (60%); e tecidos, vestuário e calçados (55,7%). Por sua vez, quem não investe em inovação alega que o processo é muito caro (45,5%), falta pessoal qualificado (11,3%) e informação (9,7%); ou acredita que isso não é necessário (9,2%).