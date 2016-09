Clube Orgânico e Lev promovem ação especial no Dia Mundial Sem Carro

Inspirados por um estilo de vida mais equilibrado e sustentável, o Clube Orgânico e a Lev – de bicicletas elétricas – prepararam uma ação especial para o Dia Mundial Sem Carro. De 19 a 23 de setembro, todas as cestas com produtos orgânicos serão entregues de bicicletas. “A ideia é incentivar as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor, unindo uma boa alimentação a um meio de transporte mais limpo e sustentável”, afirma Bruno Affonso, fundador da Lev.

Sobre o Clube Orgânico: Clube de consumidores que apoiam a agricultura local, recebendo produtos orgânicos sob demanda direto dos produtores.