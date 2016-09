China tem reservas de petróleo equivalentes a 36 dias de importação

Beijing – A China tinha 31,97 milhões de toneladas de reservas petrolíferas no início de 2016, disse sexta-feira o Departamento Nacional de Estatísticas. A commodity estava em oito bases de armazenamento estratégicas, incluindo as localizadas em Zhoushan, Zhenhai, Dalian, Huangdao, Dushanzi, Lanzhou, Tianjin e algumas instalações corporativas.

Com base nos dados do Instituto de Pesquisa de Economia e Tecnologia da Companhia Nacional de Petróleo da China, as reservas são equivalentes a 36 dias de importação de petróleo da China, muito abaixo do estoque normal de países como Estados Unidos e Japão.

O programa estratégico estatal de reserva de petróleo da China foi lançado em 2004 para reduzir os riscos de desabastecimento e o impacto da flutuação dos preços internacionais de energia sobre o país.

Agência Xinhua