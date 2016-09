China revisará impostos antissubsídio sobre amido de batata da UE

A China revisará taxas antissubsídio impostas contra o amido de batata importado da União Europeia, pela aproximação de sua expiração, anunciou na quarta-feira o Ministério do Comércio.

A revisão foi solicitada pela Associação da Indústria de Amido da China por causa das preocupações de que os produtores nacionais iriam sofrer com perdas se as taxas serem retiradas.

Durante a investigação, que começará na sexta-feira e deve durar um ano, as taxas atuais vão permanecer.

As importações de amido de batata da UE estão sujeitas a impostos antissubsídio, que variam de 7,5% a 12,4%, de acordo com a decisão do ministério em 17 de setembro de 2011.

As importações também estão sujeitas a impostos antidumping que variam de 12,6% a 56,7%.

Amido de batata é usado amplamente na indústria alimentar para produzir materiais industriais como emulsificador, e também produtos alimentícios como o macarrão instantâneo.

Agência Xinhua