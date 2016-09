China estende troca de moedas com Hungria

O Banco Popular da China (PBoC) estendeu um acordo de troca de moedas com o Banco Central da Hungria na segunda-feira com o objetivo de fortalecer cooperação financeira.

O valor do acordo é 10 bilhões de iuanes (US$ 1,5 bilhão) e durará três anos, informou o PBoC.

A medida tem o objetivo de facilitar o comércio e o investimento bilateral e ajudar a manter a estabilidade regional financeira, disse o BC chinês.

A última troca de moedas entre as duas instituições, no mesmo valor de 10 bilhões de iuanes, foi assinada em 2013.

novo acordo pode ser estendido se ambos os lados concordarem, segundo a fonte.

Agência Xinhua