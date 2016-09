China e Rússia iniciam exercício conjunto no Mar do Sul da China

China e Rússia iniciaram nesta terça-feira um exercício naval conjunto no Mar do Sul da China, na Província de Guangdong.

O exercício “Joint Sea 2016” durará até 19 de setembro, com navios de superfície, submarinos, aeronaves de asas fixas, helicópteros, fuzileiros navais e equipamentos blindados anfíbios.

O principal diretor do exercício e vice-comandante da Marinha chinesa, Wang Hai, disse que o exercício conjunto é “uma medida estratégica” e ação concreta para promover a abrangente parceria estratégica sino-russa de coordenação e aprofundar comunicações e cooperação entre as forças armadas, especialmente as duas Marinhas.

O exercício destacará combate real, digitalização e padronização com o objetivo de promover cooperação entre as Marinhas.

Haverá também vários processos durante o exercício, incluindo defesa aérea conjunta, operações antissubmarinos, desembarque, conquista de ilhas, procura e resgate e uso de armas de fogo.

