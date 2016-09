China e Brasil impulsionarão parceria estratégica para novo nível

Hangzhou (China) – A China e o Brasil devem fortalecer a cooperação e promover sua parceria estratégica integral para um novo nível, destacou o presidente chinês, Xi Jinping, ao se reunir na sexta-feira com o presidente brasileiro, Michel Temer, que se encontra na China para participar da 11ª Cúpula do G20, na cidade de Hangzhou.

Xi descreveu as relações bilaterais como maduras e sólidas graças aos esforços de seus predecessores e aos membros de ambas as sociedades. A China confia nas perspectivas do futuro desenvolvimento do Brasil e da cooperação entre os dois países. Ambos devem continuar considerando-se mutuamente como oportunidades e parceiros, afirmou Xi.

O mandatário chinês sublinhou a importância de manter interações de alto nível estreitas. Os dois países devem concentrar-se também em usar suas vantagens complementares para intensificar a cooperação econômica e comercial. Ambos devem fortalecer a cooperação em capacidade industrial. O proposto projeto ferroviário interoceânico que conectará a costa do Pacífico do Peru com a costa do Atlântico do Brasil deve obter um progresso real o mais cedo possível, acrescentou.

Xi reiterou a importância de fortalecer a colaboração em administração global, promover o desenvolvimento sustentável, impulsionar as negociações sobre mudança climática e Rodada de Doha da Organização Mundial do Comércio. A coordenação estreita dentro dos Marcos do G20 e do Brics é desejável, indicou.

Xi também expressou a confiança na relação entre a China e a América Latina. A China quer continuar realizando comunicação e coordenação com a América Latina para implementar a parceria integral. Temer disse estar feliz de visitar a China como sua primeira viagem ao estrangeiro depois de assumir o cargo de presidente e acrescentou que o Brasil dá grande importância a sua parceria estratégica integral com a China que melhora estavelmente.

O Brasil quer aumentar a cooperação com a China em economia e comércio, energia, aviação, agricultura, finanças, infraestrutura e reações à mudança climática, manifestou Temer.

