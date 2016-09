China: comércio exterior permanece sob pressão

O comércio exterior da China permanece sob pressão considerável devido a incertezas, declarou na terça-feira o Ministério do Comércio, descrevendo a atual situação como “complicada e severa”.

Embora os dados comerciais em agosto sugiram uma tendência de melhora, a China não deve ficar “cegamente otimista” com sua perspectiva, e mais medidas devem ser tomadas para estabilizar o crescimento, disse o porta-voz do ministério Shen Danyang em uma coletiva.

Os dados oficiais mostraram que o comércio exterior do país melhoraram de forma significativa em agosto devido à demanda nacional e externa mais forte. As exportações denominadas em iuane aumentaram 5,9% em termos anuais e as importações subiram 10,8%.

No entanto, nos primeiro oito meses do ano, o comércio exterior registrou uma queda anual de 1,8%, com as exportações caindo 1% e importações descendo 2,9%.

O fraco desempenho vem em meio ao desacelerado crescimento do comércio no mundo. O ano passado foi o quarto ano consecutivo que o crescimento comercial global ficou abaixo do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), segundo a Organização Mundial do Comércio.

Além do declínio prolongado, o protecionismo começou a aumentar. Shen notou que nos primeiros oito meses do ano, a China estava sujeita a 85 investigações de defesa comercial, uma alta anual de 49%. As investigações envolveram um valor comercial de US$ 10,32 bilhões, um aumento anual de 94%.

“Depender implacavelmente de medidas de defesa comercial não ajuda a recuperação econômica… A China deseja resolver as disputas por diálogo e cooperação para criar um melhor ambiente para o crescimento”, assinalou Shen.

No início deste mês em Hangzhou, os líderes do grupo G20, que representa 80% do comércio global, concordaram em promover o crescimento ao elaborar uma estratégia para o comércio global e criar princípios para política de investimento global.

Agência Xinhua