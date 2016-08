China abrirá mais sete áreas de livre comércio

Beijing – As autoridades chinesas criarão sete novas áreas de livre comércio (ALC), aumentando o total para 11 e repetindo o que classificam como sucesso da experiência anterior. As novas ALCs serão localizadas nas províncias de Liaoning, Zhejiang, Henan, Hubei, Sichuan, Shaanxi e na cidade de Chongqing.

A expansão chegou quase três anos depois do lançamento da primeira ALC, em Xangai, que testou uma série de reformas econômicas incluindo maior abertura ao investimento estrangeiro e menos restrição ao fluxo de capital. No final de 2014, Tianjin, Fujian e Guangdong foram aprovados como o segundo grupo de ALCs.

Com o acréscimo das sete, a China continuará com mais reformas e permitirá às regiões aproveitar as vantagens geográficas e industriais para mais experimentos. “A decisão de aumentar as ALCs mostra a resolução forte das autoridades em avançar a reforma e abertura”, declarou o ministro do Comércio, Gao Hucheng, à agência de notícias Xinhua.

Ele disse que as ALCs serão lançadas depois dos processos necessários, mas não revelou quando.

Segundo ele, a Província de Liaoning (nordeste) focará nas reformas orientadas pelo mercado para transformar a antiga base industrial em uma área mais competitiva, enquanto a costeira Zhejiang explorará a liberalização comercial de commodities globais. Henan (centro) investirá em capacidade na transporte e logísticas, e Hubei estabelecerá bases de alta tecnologia e facilitará o desenvolvimento do Cinturão Econômico do Rio Yangtze.

A China espera que as ALCs em Chongqing, Sichuan e Shaanxi – todas no oeste, a região menos desenvolvida do país – tragam vitalidade econômica.