CCBB apresenta a mostra Mulheres em Cena

O Centro Cultural Banco do Brasil apresenta a mostra “Mulheres em Cena”, que acontece de 21/9 a 10/10, em São Paulo e de 21/9 a 3/10, no Rio de Janeiro. O evento, inédito no país, reunirá numa mesma programação grandes diretoras latino-americanas contemporâneas, tais como a argentina Lucrecia Martel, a peruana Claudia Llosa, a venezuela Mariana Rondón, a paraguaia Paz Encina, a chilena Marialy Rivas e as brasileiras Anna Muylaert, Tata Amaral, Laís Bodanzky e Lúcia Murat.

Com curadoria das cineastas Andrea Armentano e da argentina Sofia Torre, a Mostra “Mulheres em Cena” exibirá 18 longas de destaque internacional que ganharam prêmios e reconhecimento. Entre os títulos estão Jovem Aloucada de Marialy Rivas, Hamaca Paraguaya de Paz Encina, Postais de Leningrado de Mariana Rondón, Madeinusa de Claudia Llosa, A Mulher Sem Cabeça de Lucrecia Martel e Mãe Só Há Uma, de Anna Muylaert.

A mostra também promoverá mesas de debates entre as cineastas convidadas e profissionais mulheres do audiovisual, proporcionando um diálogo aberto com o público a respeito do posicionamento da mulher no mercado audiovisual. Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo fica na Rua Álvares Penteado 112, Centro – São Paulo (próximo às estações do metrô Sé e São Bento).