Carlos Zarlenga é nomeado presidente da GM do Brasil

A General Motors anuncia a promoção de Carlos Zarlenga como novo Presidente da GM do Brasil, assumindo as funções a partir do dia 01 de setembro em substituição a Santiago Chamorro, que assume nova função na sede da companhia em Detroit.

Zarlenga, 42, assume a responsabilidade por toda a operação no Brasil com o compromisso de consolidar e expandir a liderança da Chevrolet. Zarlenga, que até agora ocupava o cargo de CFO da GM América do Sul, traz para a nova posição um conhecimento profundo e experiência global na gestão de operações complexas. Antes de entrar na General Motors, o executivo ocupou na General Electric o cargo de CFO GE Consumer and Industrial para a Europa, Oriente Médio e África.

Já Chamorro, 46, está sendo promovido e ocupará o cargo de vice-presidente de Global Connected Customer Experience (GCCX) na sede da GM em Detroit. Sua vasta experiência será determinante para o processo de inovação e liderança da GM em conectividade e mobilidade urbana, áreas que estarão sob seu comando em sua nova posição em Detroit. Em seu novo posto, Chamorro se reportará diretamente para a Chairman e CEO da GM, Mary Barra.

“A chegada do Carlos Zarlenga garante a continuidade do nosso plano de negócios com o objetivo de viabilizar a realização da segunda metade do maior plano de investimentos da história da companhia no Brasil, no montante total de R$ 13 bilhões até 2019. Recentemente, a Chevrolet se tornou a marca líder em vendas, com a melhor e mais inovadora linha de produtos e foco no consumidor. Certamente vamos continuar a surpreender nossos clientes com o Zarlenga”, disse Barry Engle, presidente da GM América do Sul.

Antes de assumir a presidência da GM do Brasil, Zarlenga atuou como Chief Financial Officer (CFO) da General Motors América do Sul (GMSA) e como Presidente da GM Argentina, Uruguai e Paraguai (GMA).

Anteriormente, Zarlenga foi Vice-Presidente e CFO da General Motors Coréia e Diretor do Conselho de Administração da GM Uzbequistão, uma joint-venture entre a GM e o Governo do Uzbequistão.