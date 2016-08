Canadá quer entrar para o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura

Beijing – O Canadá decidiu se candidatar a membro do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (BAII), informou nesta quarta-feira o ministro das Finanças Bill Morneau em uma coletiva de imprensa em Beijing. Se aceito, será o primeiro membro norte-americano do banco multilateral.

A presença do Canadá contribuirá de forma significativa para o desenvolvimento do banco, disse o presidente do BAII, Jin Liqun, na mesma coletiva, apontando que todos os países interessados na instituição são bem-vindos a se candidatarem a membros. “A decisão do Canadá é muito bem-vinda e mostra sua confiança nas bases fortes construídas pelo banco durante os nossos primeiros meses.”

O Departamento das Finanças do Canadá disse que o BAII ajudará a manter o crescimento da Ásia e representa uma oportunidade para o Canadá participar mais dos esforços multilaterais de infraestrutura que apoiam crescimento econômico inclusivo na Ásia e outros lugares. “O Canadá sempre tenta criar esperança e oportunidade para nossa classe média e para as pessoas ao redor do mundo, e entrar para o BAII é uma oportunidade para isso”, declarou Morneau.

A instituição, um banco sem fins lucrativos iniciado pela China, foi oficialmente estabelecido em dezembro passado e começou a operar em janeiro. Com capital autorizado de US$ 100 bilhões e 57 membros de fundação, dá prioridade ao investimento em energia, eletricidade, transporte, infraestrutura rural, proteção ambiental e logísticas.

A China é o segundo maior parceiro comercial do Canadá. As trocas bilaterais somaram mais de US$ 67 bilhões em 2015, um aumento anual de 10,1%, segundo as estatísticas canadenses.

Agência Xinhua