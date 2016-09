Câmara de Comércio França Brasil lança Centro de Mediação

A Câmara de Comércio França-Brasil do Rio de Janeiro lança, no próximo dia 28, o Centro de Mediação, na Maison de France, no Centro. O evento será fechado para convidados e contará com um workshop do advogado Siqueira Castro.

Em cooperação com reconhecidas instituições do setor, como o renomado Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), o Centro de Mediação da Câmara de Comércio França-Brasil (CM-CCFB) foi criado para atuar na gestão de conflitos empresariais e oferecer, no Brasil, serviços e formação profissional no segmento, a partir da bem-sucedida experiência francesa. A França foi um dos primeiros países europeus a reconhecer oficialmente a mediação como um procedimento para a solução consensual de litígios, com a edição da Lei nº 125 de 8 de fevereiro de 1995, mesmo ano de fundação do CMAP, instituição parceira e referência europeia na área de serviços de Mediação e Arbitragem.

O CM-CCFB irá chancelar mediadores externos e ainda aproveitar os talentos formados nos cursos que serão oferecidos no Rio de Janeiro no próximo ano.

Entre os destaques do CM-CCFB, a participação dos ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, ministros Joaquim Barbosa e Ellen Gracie, no grupo de mediadores. Eles irão contribuir para o aumento da adesão da Mediação no Brasil e para o desenvolvimento da modalidade como método eficaz de solução consensual de conflitos.