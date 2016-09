Brics deve desempenhar papel mais importante nos assuntos internacionais

Hangzhou (China) – O presidente chinês, Xi Jinping, disse neste domingo que os membros do Brics devem fortalecer a coordenação para que as economias de mercado emergentes e países em desenvolvimento desempenhem um papal mais importante nos assuntos internacionais.

Desde o início do ano, a cooperação entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul manteve um crescimento estável com maior escopo e mais êxitos, assinalou Xi na reunião dos líderes do bloco, paralelamente à Cúpula do G20 em Hangzhou. Os países do Brics são líderes entre as economias de mercado emergentes e países em desenvolvimento e membros importantes do G20, disse Xi, ressaltando que devem reforçar a coordenação para construir, manter e desenvolver as plataformas do bloco e do G20.

Na reunião, os líderes do Brics trocaram ideias sobre vários assuntos de interesse global, incluindo política, segurança, economia e governança global. Apesar dos desafios nas respectivas economias, os membros reconheceram que ainda são locomotivas para o crescimento econômico global, devido à tendência de crescimento e perspectivas positivas, de acordo com uma declaração publicada após a reunião.

As nações devem fortalecer a parceria estratégica do Brics guiada por princípios de abertura, solidariedade, igualdade, entendimento mútuo, inclusão e cooperação de benefício mútuo. Os líderes apreciaram a ênfase no desenvolvimento no G20 sob a presidência da China, encorajando os membros do G20 a fortalecer a cooperação macroeconômica, inovação, comércio robusto e sustentável, assim como crescimento de investimento, disse a declaração.

Expressaram preocupação com o crescente protecionismo, em meio ao desacelerado comércio global, e prometeram esforços conjuntos para facilitar conexões de mercado e construir uma economia mundial inclusiva, justa e aberta. Disseram que as cotas do Fundo Monetário Internacional (FMI) não podem refletir as atuais realidades econômicas do mundo e pediram que os membros do G20 intensifiquem esforços com o FMI para aumentar recursos de cota e revisar a distribuição de cotas e votos para garantir uma justa reflexão de economias emergentes e em desenvolvimento. Os líderes do Brics pediram a conclusão da 15ª revisão geral de cotas e a criação de uma nova fórmula de cota antes da reunião anual do FMI em 2017, segundo a declaração.

Agência Xinhua