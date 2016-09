BRF recomprou US$ 86,38 mi em duas séries de bonds

A BRF anunciou os resultados da recompra de títulos de dívidas no exterior (bonds) com vencimento em 2020, emitidos pela BFF International Limited, e com prazo em 2022, emitidos pela própria companhia. Os valores aceitos para a recompra os títulos para 2020 foi de US$ 32,183 milhões e para os títulos para 2022 foi de US$ 54,208 milhões. Os títulos com prazo em 2020 tinham valor principal em aberto no mercado de US$ 118,283 milhões, enquanto o valor principal do vencimento em 2022 era de US$ 172,870 milhões. As notas colocadas no mercado com juros de 7,250% (2020) e de 5,875% (2022) serão recompradas ao preço de US$ 1.127,50 e US$ 1.105, para os vencimentos em 2020 e 2022, respectivamente.

CVM altera norma de Fundo Imobiliário

A CVM editou a Instrução CVM 580, alteradora da Instrução CVM 472, que regulamenta os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs). O objetivo é incluir como passíveis de aprovação em assembleia atos que caracterizem conflito de interesses entre o FII e o seu consultor especializado. A principal alteração em relação à audiência pública é a vedação de que o consultor especializado exerça a função de representante de cotistas do fundo quando atuar também como consultor de outros FIIs. A autarquia entende que o consultor também pode se colocar em situação de conflito de interesses ao exercer função de representante dos cotistas de um determinado FII e, simultaneamente, prestar serviços de consultoria a outros fundos.

Vale retoma projeto de potássio

A Vale retomou o projeto de potássio na Argentina. O projeto Rio Colorado na província de Mendonza estava paralisado desde 2013, dimensionado para a produção de 1,4 milhão de toneladas anuais. Argentina, Mendonza e Vale concordaram em buscar investidores para assumir o projeto nos próximos anos.

Minerva habilitada para exportar para os EUA

A Minerva informou que duas unidades produtivas receberam habilitação para exportar carne bovina in natura para os Estados Unidos, após acordo anunciado em agosto entre os governos brasileiro e norte-americano. As unidades estão em Barretos (SP) e Palmeiras de Goiás (GO), sendo que a primeira tem capacidade de abate de 840 cabeças por dia e a segunda tem capacidade para 2 mil cabeças. As habilitações foram concedidas pelo Ministério da Agricultura e pelo departamento de agricultura norte-americano (USDA).

Embraer e Japan Airlines ampliam acordo

A Embraer e Japan Airlines estenderam acordo de peças de reposição. A extensão do programa pool de peças de reposição com a Japan Airlines para jatos E170 e E190 da subsidiária regional J-Air tem acordo com validade de até 10 anos, segundo comunicado por e-mail. O acordo cobre mais de 300 peças para toda a frota de 20 E-Jets da J-Air, composta por 17 jatos E170 e três E190. O valor não foi divulgado.

Massa Falida da Boi Gordo arrecada R$ 317 mi

A Massa Falida das Fazendas Boi Gordo arrecadou mais de R$ 317 milhões em seu último leilão de terras. Cerca de R$ 305 milhões vieram do pregão com a principal fazenda, cuja extensão equivale aproximadamente à área urbana da cidade de São Paulo, cerca de 135 mil hectares. Outros R$ 12 milhões, com a venda de 17 lotes. A área tem nascentes, pistas de pousos, áreas para plantio, pastos. A Boi Gordo pediu falência em 2004 deixando, em valores atualizados e com correção monetária, dívidas de R$ 4 bilhões. A quebra das Fazendas Boi Gordo ficou nacionalmente conhecida por ser um dos maiores casos de falência envolvendo pirâmides financeiras no Brasil. Mais de 30 mil pessoas foram lesadas com a fraude.