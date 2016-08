Brasilprev cria uma nova superintendência

A Brasilprev, empresa de previdência privada aberta do Brasil, tem agora uma superintendência de clientes. A área foi concebida com o objetivo de aprimorar o atendimento de quase 2 milhões de pessoas em todo o país. A Brasilprev Seguros e Previdência S.A tem como acionistas a BB Seguridade Participações, braço de seguros, capitalização e previdência privada do Banco do Brasil e o Principal Financial Group, uma das principais instituições financeiras dos Estados Unidos. A companhia tem R$ 173,8 bilhões em ativos sob gestão e uma carteira de mais de 1,94 milhão de clientes.

A nova área será liderada por Soraia Fidalgo, até então gerente de Inteligência e Gestão de Clientes, agora superintendente de Gestão de Clientes, e terá como estrutura a área de Inteligência de Negócios, de Gestão de Clientes e da Central de Atendimento.

Formada em Publicidade e Propaganda e pós-graduada em Marketing pela ESPM, Soraia tem mais de 24 anos de experiência em áreas de relacionamento, além de possuir expertise no planejamento e na implantação de estratégias para clientes, operações de call centers e inteligência de negócios. Trabalha na Brasilprev desde abril de 2007 e, antes disso, atuou em empresas como DirecTV, America Online e Editora Abril.