Brasileiros adquirem 10% dos imóveis em Portugal

Os brasileiros superaram os chineses e estão em terceiro lugar entre os estrangeiros que mais compram imóveis em Portugal para investir, segundo a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária (Apemip) portuguesa. No segundo trimestre de 2016, os franceses continuaram na frente, com 25% dos negócios, seguidos pelos ingleses, com 19%, e pelos brasileiros, com 10%. Os chineses caíram para quarto (7%), ultrapassados também pelos suíços (8%).

Segundo Luís Lima, presidente da Apemip, “só no Consulado Geral de Portugal em São Paulo são atribuídas mensalmente cerca de 800 novas cidadanias a brasileiros, que assim adquirem a dupla nacionalidade, o que significa que o investimento brasileiro em Portugal deverá ser ainda maior do que o contabilizado nas estatísticas”.

No segundo trimestre de 2016, o investimento estrangeiro em móveis portugueses contabiliza um total de 23% das transações efetuadas, registando um aumento de 3 pontos percentuais face ao trimestre anterior, de acordo com matéria publicada pelo Diário do Povo, com informações da agência Lusa.

Assiste-se também a um aumento do investimento de outros países de língua portuguesa, como Angola e Moçambique, acrescentou o representante das imobiliárias. O investimento dos angolanos passou de 1%, no primeiro trimestre do ano, para 3%, enquanto os moçambicanos, que não haviam registrado negócios, chegaram a 2%.