Brasileiro continua usando muito sal na alimentação

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informa que o consumo diário de sal recomendado para as pessoas é de apenas 5g de por dia, acima dessa quantidade a saúde pode ser afetada. No Brasil, porém, esta recomendação não é seguida pelos consumidores, uma vez que a substância fica na alarmante faixa de 12 gramas per capita ao dia.

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) alerta que se o consumo de sal entre os brasileiros seguisse os padrões recomendados pela OMS, o país teria uma diminuição de 15% nos óbitos por Acidente Vascular Cerebral e, ainda, uma baixa de 10% dos óbitos por infarto. Além desses benefícios, mais de 1,5 milhão de pessoas ficariam livres de medicação para hipertensão e a expectativa de vida aumentaria em quatro anos.

No mercado basileiro, começam a surgir empresas especializadas em alimentos com baixo teor de sódio ou que não utilizam a substância em em seus cardápios. Em São Paulo, a Terra Madre – Orgânicos e Saudáveis, empório especializado em produtos para alimentação equilibrada e bem-estar, oferece uma gama variada de itens com zero sódio com mais de 2500 itens, que fazem parte de mais de 200 marcas.