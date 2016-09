Brasil tem o menor percentual de adultos com poupança

Os impactos da educação financeira e do uso sustentável do crédito, nos últimos anos, devido às mudanças significativas no perfil de renda da população e suas decisões de consumo, têm ganhado cada vez mais importância no cenário econômico. Atenta a esses movimentos, a Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi) reuniu hoje, em São Paulo, especialistas para debater o tema. Para Hilgo Gonçalves, presidente da Acrefi, a sustentabilidade do crédito aliado ao consumo consciente são pilares fundamentais para manutenção de um bom ambiente financeiro.

– No atual momento econômico, o uso responsável do crédito é um dispositivo importante para o crescimento do país. As empresas também têm papel importante nesse processo – afirma Gonçalves.

Ele mencionou que atualmente vivemos um período de retomada da confiança.

– Precisamos trabalhar em cima de uma agenda única, em que os interesses do Brasil estejam primeiro lugar. O crédito é um grande aliado no desenvolvimento do país. Devemos lembrar onde estávamos e para onde queremos ir. Um dos nossos principais aliados é a sustentabilidade do crédito, ferramenta que permite a conquista de sonhos – enfatizou o presidente da Acrefi, alertando para o detalhe que as pessoas mais bem informadas levam, consequentemente, à redução da inadimplência:

– Precisamos trabalhar cada vez mais pelo bom uso do crédito e a Acrefi apoia um movimento nacional em prol da educação financeira, concluiu Gonçalves.

Isaac Sidney Menezes Ferreira, diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central, mostrou dados que somos um dos maiores países em termos de alta diversidade socioeconômica.

– Temos a quinta maior população do mundo, com 206 milhões de habitantes, dos quais 159 milhões são adultos. Desse contingente, 68% possuem conta no sistema financeiro e 34% deles são tomadores de crédito. Segundo Ferreira, quanto menor o nível educacional e a renda, menor é o acesso à internet. Entre os adultos (15-64 anos), 69% têm baixo padrão educacional, 27% são analfabetos funcionais e 42% são considerados de nível elementar. O Brasil apresenta o menor percentual de adultos com poupança, comparado com outros países, até mesmo abaixo da América Latina.

– Fortalecer o hábito de poupar é um desafio relevante.

Um dos dados que preocupa, mediante análise do diretor do BC, é que os cidadãos de menor renda são os mais numerosos entre os tomadores de crédito.

– Até três salários mínimos contabilizam 63,9% de tomadores de crédito; de três a cinco salários, 13,7%; de cinco a 10 salários, 11,8%; e acima de 10 salários, 7,7%. “Ou seja, temos um grande compromisso pela frente para inserir esses cidadãos em programas de orientação financeira – reconheceu o diretor do BC. Ele finalizou ainda que educar é um trabalho desafiador, que existe foco e sacrifício: “o Banco Central acredita que esse é um trabalho coletivo, em que os resultados dependerão da concordância e da união das instituições financeiras”.

Kiko Mistrorigo, diretor da TV PinGuim, um dos responsáveis pela criação da série brasileira Peixonauta, mostrou aos convidados do seminário promovido pela Acrefi a importância do conteúdo infantil como forma de educar as futuras gerações.

– No passado, nós importávamos conteúdo de caráter infantil, mas hoje estamos na mão inversa, somos produtores e criadores. Algo educativo é transformador, uma vez que as crianças imitam os personagens, além disso, aqui no Brasil, pais e filhos assistem tevê juntos. Dessa forma, podemos usar esse canal para educar as famílias – frisou.

Em um dos episódios da série Peixonauta, Mistrorigo tratou especificamente do uso adequado do dinheiro.

– Usamos o entretenimento infantil para estimular de maneira lúdica o planejamento financeiro entre as crianças – pondera Mistrorigo, que também coleciona muito sucesso com a série O Show da Luna!, uma menina de 6 anos totalmente apaixonada por ciências.

Carlos Henrique Alves, gerente-executivo de Varejo e Microfinanças do Bradesco, falou sobre o empreendedorismo e a educação financeira como atitude de sucesso.

– Precisamos criar uma sinergia entre quem consome e quem concede o crédito. Esperamos uma retomada da economia em 2017, que envolve a reconquista de 700 a 800 mil vagas de trabalho, e o crédito é parte desse processo”, pontuou. Alves projetou a importância de empreender com energia, renovação, em um mundo que a informação é dinâmica. “O empreendedorismo faz parte desse crescimento, amparado em conceitos de orientação financeira. É um sistema de engrenagens, no qual todas as instituições devem trabalhar de forma conjunta e coordenada, ajudando as pessoas a organizar e estruturar sua vida financeira.

André Eduardo Demarco, diretor de Engenharia de Produtos, Serviços e Educação da BMF & Bovespa, falou a respeito dos benefícios da bolsa educacional para o desenvolvimento do mercado, em um ambiente de ensino contínuo.

– Fazer todo mundo crescer é o que faz sentido. O processo de educação financeira passa pela contribuição individual de cada um. Poupança e investimento são importantes e, nesta trajetória, trabalhamos por meio do nosso instituto educacional a orientação financeira, com vídeos para crianças, adultos e cursos voltados para cada área de atuação do indivíduo – detalhou Demarco.