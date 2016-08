Brasil e China criarão fundo para financiar infraestrutura

Brasília – O Brasil planeja atrair investimento chinês na próxima Cúpula do G20 em Hangzhou, na China. Para isso, autoridades brasileiras organizarão um seminário para investidores e reuniões com oficiais sobre um fundo de investimento conjunto. O seminário acontecerá em Shanghai um dia antes da cúpula, que será realizada em 4 e 5 de setembro, declarou na semana passada Carlos Márcio Cozendey, subsecretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores.

Cozendey não deu mais detalhes, e afirmou ter de esperar a conclusão do julgamento de impeachment contra a suspensa presidente Dilma Rousseff. Se Michel Temer for confirmado como presidente, segundo Cozendey, ele participará da cúpula para apresentar as mudanças políticas e novos planos econômicos do Brasil.

O Brasil e a China deverão assinar um memorando de entendimento para a criação de um fundo China-Brasil para financiar projetos de infraestrutura brasileiros. Os dois lados também assinarão um memorando de cooperação em comércio e serviços, visando estabelecer mecanismos permanentes para os diálogos de alto nível nestes setores.

Em Hangzhou, o líder brasileiro também se reunirá com Roberto Azevêdo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, e com os líderes da Espanha, Itália e Arábia Saudita. Líderes dos países do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) também realizarão sua própria reunião em Hangzhou.

Agência Xinhua