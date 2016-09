Brasil ocupa 13º lugar em ranking de inovação em medicamentos

Embora o Brasil esteja caminhando para a quarta posição no ranking mundial do mercado de medicamentos, ele ainda ocupa a 13ª colocação entre os países que mais realizam pesquisas clínicas. São apenas 4.800 estudos em andamento, o que representa 2,3% do total, segundo dados do Instituto Clinical Trials.

– Estamos perdendo a disputa pela inovação e assim corremos o risco de continuarmos dependentes das inovações de outros países – argumenta o ex-deputado federal (PMDB-RJ) e ex-governador do Rio Grande do Sul, Antônio Britto, presidente-executivo da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma).

São muitas e expressivas as vantagens de um país que optar por produzir inovação no setor farmacêutico. Dentre as vantagens estão o desenvolvimento científico e tecnológico, o intercâmbio de conhecimento, o acesso a tecnologias tanto para o cientista que coordena os estudos quanto para os pacientes que participam dos ensaios clínicos. Além disso, o avanço em pesquisa e desenvolvimento de novas terapias qualifica melhor os cientistas, e o próprio centro em que o estudo é desenvolvido, além de atrair investimentos.

Esse contexto os investimentos na área contribuem inclusive com o governo, por meio da arrecadação de impostos e do atendimento de pacientes que antes teriam apenas o SUS como alternativa para se tratarem.

– Mas para que isso se concretize, é preciso haver algumas mudanças fundamentais no país”, ressalta Britto. Ele destaca a resistência da universidade em trabalhar com a iniciativa privada.

– Nos países inovadores, ambos caminham juntos, geralmente com a universidade focada na pesquisa básica, às vezes com suporte do governo, e a parceria com a iniciativa privada entra em cena para transformar a pesquisa básica em aplicada, os papers em patentes – esclarece.

Outro problema apontado por ele é a resistência da indústria em assumir o risco da inovação. Estima-se que sejam necessários dez anos de pesquisas, com 10 mil moléculas investigadas, e investimentos de US$ 900 milhões para alcançar um medicamento viável.

– No Brasil, a indústria parece mais interessada nos financiamentos do Bndes do que nos investimentos para a inovação – diz Britto.

Os processos do país também devem ser favoráveis, em vez de terem burocracia excessiva ou de serem lentos. A aprovação de pesquisas clínicas leva 12 meses no País, o dobro da média mundial, o que resulta na desistência de muitos estudos multicêntricos, que acabam realizados apenas em outros países.

– Precisamos ser mais ágeis na aprovação sanitária e ética dos pedidos de pesquisa, sem comprometimento do rigor dessas análises – recomenda.

Por fim, Britto recomenda planejamento.

– Vamos ser inovadores em tudo ou em áreas específicas? Existem exemplos de investimentos na criação de centros de inovação para áreas específicas, trazendo cientistas e estudos de segmentos pontuais, tornando assim o país uma referência nessa área – diz.