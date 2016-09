Brasil e Argentina criam conselho para ofuscar Mercosul

Para identificar oportunidades de negócios e políticas comuns que os governos possam adotar, para fomentar a cooperação, tanto no setor público, quanto no privado, empresários da Confederação Nacional da Indústria (CNI) brasileira e da União Industrial Argentina (CNI), reunidos em Buenos Aires, decidiram criar o Conselho Empresarial Brasil-Argentina (Cembrar).

O encontro ocorre no momento em que o Mercado Comum do Sul (Mercosul) está praticamente paralisado, devido a uma crise institucional. O Uruguai ocupou a presidência pro-tempore do bloco regional (que é rotativa) até o final de junho e deveria passá-la a Venezuela, próxima na lista de critério alfabético. No entanto, os outros três países fundadores (Brasil, Argentina e Paraguai) se opuseram.

O argumento jurídico levando pelas instituições no encontro é de que os venezuelanos (últimos a aderirem ao Mercosul) não tinham ainda incorporado até o prazo estipulado (meados de agosto) todas as normas necessárias para serem considerados membros plenos. Existe também uma motivação política: o presidente Nicolas Maduro tem sido acusado de adotar medidas pouco democráticas, como prender líderes oposicionistas e dificultar a convocação de um referendo revogatório (mecanismo constitucional, capaz de encurtar seu mandato). A questão do impeachment no Brasil para não ter sido discutida.

Momentos difíceis

Principais sócios no Mercosul, Brasil e Argentina também atravessam momentos econômicos difíceis no cenário interno. No caso dos argentinos, que dependem das exportações ao mercado brasileiro, o presidente Mauricio Macri enfrenta o desafio de reduzir a inflação anual de quase 40% e o déficit fiscal, herdados de sua antecessora Cristina Kirchner, cujo segundo mandato consecutivo terminou em dezembro.

A missão empresarial brasileira, liderada pelo presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, foi encerrada nesta sexta-feira. Participaram dela representantes de vinte grandes empresas, que se encontraram também com autoridades do governo argentino – entre eles o chefe de gabinete da presidência, Marcos Pena, e o ministro da Produção, Francisco Cabrera. O objetivo da visita, segundo Braga, é atrair investimentos para “expandir a capacidade produtiva, aumentar o comércio bilateral, estimular atividades inovadoras e também criar empregos”.

Entre 2008 e 2011, o Brasil foi o maior investidor estrangeiro na Argentina. Nesse período, o fluxo médio anual foi de US$ 1 bilhão. A partir de 2012, no entanto, caiu 70%, para uma média anual de US$ 300 milhões. O Brasil hoje é o quarto maior investidor na Argentina, depois dos Estados Unidos, Espanha e Holanda, com US$ 6 bilhões em estoques de investimento no país vizinho.

Mas para retomar o crescimento, os empresários defendem a adoção de algumas medidas. Entre elas, um acordo melhor para evitar a dupla tributação. Os brasileiros querem reduzir a alíquota de dividendos paga por empresas brasileiras na Argentina em 10% (já que no Brasil essa alíquota não é cobrada). As indústrias dos dois países também querem liberalizar as compras públicas no Mercosul e criar um fundo público-privado para financiar projetos.

Desde 2006 até o ano passado, a participação do Brasil nas importações argentinas caiu de 34,4% para 22,2%, enquanto a China aumentou sua participação de 9% para 15%. Em 2015, o Brasil exportou US$ 12,8 bilhões para a Argentina – o pior resultado da última década. Esse valor é 10% menor do que em 2014 e 44% menor do que em 2011. Os empresários acreditam, no entanto, que através de ações conjuntas, adotadas pelos governos e o setor privado a situação pode melhorar.