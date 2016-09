Brasil brinda à tecnologia dos EUA e China

O Taobao, potência do comércio eletrônico da China, ultrapassou a Tencent e se tornou a marca mais valiosa do país, de acordo com um relatório divulgado na terça-feira pela agência de notícias Xinhua. O valor de marca do Taobao atingiu 230 bilhões de iuanes (R$ 115 bilhões), seguido pela China Mobile (227 bilhões de iuanes) e Baidu (218 bilhões de iuanes), de acordo com o Hurun Research Institute.

O Tencent, campeão do ano passado, caiu para a quinta colocação (210 bilhões de iuanes), mas a explicação é simples: o valor do seu serviço de mensagem instantânea WeChat foi calculado de forma independente. O WeChat, que possui 700 milhões de usuários, ficou no sétimo lugar na lista, com um valor de marca de 132 bilhões de iuanes. Somados, Tencent e WeChat valeriam 342 bilhões de iuanes.

O valor combinado das marcas das 200 empresas chinesas listadas no relatório foi recorde, de 4,6 trilhões de iuanes, um aumento de 7%; 97 são empresas privadas. O valor das marcas estatais diminuiu 3% em média, enquanto o das empresas privadas subiu em média 20%.

No Brasil, a marca mais valiosa, segundo estudo feito pela BrandZ, é a Skol, com cerca de R$ 22 bilhões, um quinto da chinesa que encabeça a lista. No mundo, segundo a revista norte-americana Forbes, a marca mais valiosa em 2016 é a Apple, com US$ 154 bilhões (R$ 503 bilhões).

A maioria das marcas na lista chinesa são dos setores financeiro e imobiliário, mas as marcas de tecnologia registraram o maior aumento, cujo valor médio aumentou em 59%. Na lista norte-americana, cinco das dez primeiras são de tecnologia. No top dez do Brasil, três são do setor financeiro e quatro, cervejas.

Foi o trânsito

O primeiro discurso de Michel Temer na ONU foi insípido – nada diferente do habitual do presidente, que fala sem nada dizer. Destaque, a necessidade de defender o processo de impeachment, incluído no “compromisso inegociável com a democracia”. “O Brasil acaba de atravessar processo longo e complexo, regrado e conduzido pelo Congresso Nacional e pela Suprema Corte brasileira, que culminou em um impedimento. Tudo transcorreu, devo ressaltar, dentro do mais absoluto respeito constitucional.”

Comentários também causou a ausência do anfitrião, Barack Obama. Os Estados Unidos sempre fazem o segundo discurso, após a abertura pelo Brasil. O presidente norte-americano se atrasou e foi apenas o terceiro a falar.

Calote dos bancos

Apenas 5% dos 51,3 bilhões de euros que o Estado espanhol injetou para salvar os bancos desde 2009 voltaram aos cofres públicos. A maior parte dos fundos veio do resgate financiado pelos europeus em junho de 2012, de cerca de 40 bilhões de euros. O levantamento é do Banco de Espanha, em relatório atualizado que analisa o papel do Estado no salvamento de bancos entre 2009 e 2016.

Mas os auxílios não pararam aí. Garantias para a emissão de obrigações superaram os 110 bilhões de euros. Essas, pelo menos, já foram integralmente ressarcidas, segundo autoridades citadas pelo jornal El País.

Turismo em festa

O Instituto Preservale recebe, em 27 de setembro, Dia Mundial do Turismo, o Prêmio Yedda Maria Teixeira, na categoria sustentabilidade. Instituído pela Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ e pelo Site Consultoria em Turismo, o prêmio vai homenagear sete personalidades e entidades que contribuíram para o desenvolvimento do turismo brasileiro. A premiação, idealizada pelo professor Bayard Boiteux e que tem apoio da Sergio Castro Imóveis e da Fundação Cesgranrio, ocorrerá no Hotel Copacabana Praia.

Rápidas

A Nova Dialética e O Capital de Marx chega ao Brasil pela Edipro. Na obra, Christopher J. Arthur propõe mudar a percepção do leitor quando insere a obra máxima de Marx no cenário econômico e político atual *** A Coca-Cola Femsa Brasil abriu inscrições para o Programa de Estágio 2017, com 40 vagas para São Paulo, Jundiaí, Jacareí e Sumaré (SP), Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR). Os estudantes interessados têm até 30 de setembro, no site da empresa *** A Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRio) realiza o 10º Infra Rio de Janeiro, encontro de lideranças em gestão de infraestrutura e serviços. Será no próximo dia 27, no Rio Othon Palace (Avenida Atlântica, 3.254, Copacabana). Inscrições: www.eventosinfra.com.br *** Perto do fim do prazo para adesão ao programa de repatriação de recursos, os escritórios Angélico Advogados e Kuntz Advocacia e Consultoria Jurídica realizam nesta sexta-feira o evento “Lei da Repatriação – A reta final da adesão”. Será no Brooklin Paulista (São Paulo), das 9h30 às 11h30 *** O Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha (CEPE-MB) lança o livro A Grande Estratégia do Brasil, com discursos, artigos e entrevistas do embaixador Celso Amorim durante sua gestão no Ministério da Defesa (2011–2014). O lançamento, com direito a palestra, será dia 29 próximo, a partir das 18h30, na Escola de Guerra Naval (Av. Pasteur, 480, Urca, Rio de Janeiro).