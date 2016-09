Bradesco faz acordo e oferece garantia na operação Greenfield

O Bradesco acertou um termo de compromisso com a Justiça do Distrito Federal para a oferta de garantias de até R$ 104 milhões relacionada à operação Greenfield, da Polícia Federal. O acordo foi acertado com a 10ª Vara Federal do Distrito Federal e “visa a liberar as medidas constritivas de bens (…) ressalvando que sua assinatura não significa o reconhecimento de qualquer responsabilidade civil ou criminal por parte das empresas e seus administradores”, afirmou o Bradesco em comunicado ao mercado. A operação Greenfield foi lançada no começo do mês e envolveu uma série de empresas e gestores de fundos de investimento. No caso do Bradesco, a operação citou a corretora BEM e a gestora de ativos BRAM, por terem, no passado, exercido a administração e gestão do fundo de investimento Enseada.

Óleo e Gás devolve campo de Tubarão Azul

A Ex-OGX, atual OGPar, pediu devolução do campo de Tubarão Azul. A OGPar afirmou que as empresas “não encontraram uma alternativa viável para retomar as atividades no Campo de Tubarão Azul”, segundo comunicado ao mercado. Após um ano de suspensão da produção, a petroleira já pediu devolução da concessão de Tubarão Azul para a ANP. “Parte dos recursos destinados ao processo de desativação e abandono do Campo de Tubarão Azul foi depositada em conta de garantia em favor da ANP.”

Smiles elege diretor financeiro e DRI

A Smiles informou que o seu conselho de administração elegeu hoje o executivo Marcos Antônio Pinheiro Filho como diretor financeiro e diretor de relações com investidores estatutário da companhia. Até então, o diretor presidente da Smiles, Leonel Dias de Andrade Neto, vinha acumulando as funções. Pinheiro Filho trabalha há oito anos no grupo Gol, ocupando posições-chave na área financeira desde 2009 e participando da concepção da Smiles. Desde janeiro de 2013, o executivo exercia a função de diretor não-estatutário de finanças e relações com investidores na companhia, cargo que passou a ser ocupado por Carlos Eduardo Carvalho Mauad.

Grab levanta US$750 mi para enfrentar Uber

A Grab, maior rival do serviço de transporte urbano Uber no sudeste da Ásia, levantou US$ 750 milhões em uma rodada de financiamento, aquecendo a disputa pelo mercado na região depois que a companhia norte-americana se retirou da China. A rodada avaliou a Grab como valendo mais de US$ 3 bilhões. Os recursos ampliaram o caixa da Grab para mais de US$ 1 bilhão, disse a companhia. A injeção de capital ocorreu depois que a indonésia Go-Jek levantou US$ 550 milhões, ressaltando o aumento na competição na região depois que o Uber mudou seu foco após a venda de operações na China para a Didi Chuxing. A Grab, fundada há quatro anos, afirmou que planeja expandir serviços no sudeste da Ásia após a injeção de recursos liderada pela japonesa SoftBank.

Telefônica Brasil aprova JPC

O Conselho de Administração da Telefônica Brasil aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio em um valor total bruto de R$ 650 milhões. O montante equivale a R$ 0,361 por ação ordinária e R$ 0,397 para as preferenciais. O valor líquido, porém, descontando o imposto de renda na fonte, fica em R$ 552,5 milhões, sendo R$ 0,307 por papel ON e R$ 0,338 para cada ativo PN. O provento tem como base o lucro líquido apresentado no balanço de 31 de agosto deste ano e será imputado ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2016. O pagamento do JCP será realizado até o final do exercício social de 2017, em data que ainda será definida pela companhia. Além disso, a Telefônica informou que o pagamento será feito com base na posição acionária de 30 de setembro, sendo que a partir desta data as ações passam a ser negociadas na forma “ex-juros sobre o capital próprio”.

JBS protocola registro para distribuir ações

A JBS informou que protocolou junto à SEC os pedidos de registro para a distribuição de ações ordinárias da JBSFI, incluindo BDRs, aos acionistas da companhia no contexto da redução de capital. O Form F-1 deve ser declarado vigente pela SEC para que as ações da JBSFI possam ser listadas e admitidas à negociação na New York Stock Exchange. Além disso, a companhia informou que a JBSFI protocolou junto à CVM o pedido de registro de emissor estrangeiro e o pedido de registro do programa de BDRs Nível 2, o qual será lastreado por ações ordinárias da JBSFI.