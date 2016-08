Bolsa tem euforia temporária após cassação

O Ibovespa sofre forte volatilidade após o Senado aprovar o impeachment de Dilma Rousseff às 13h35 (horário de Brasília), que foi definitivamente afastada da Presidência da República por 61 votos a 20. Depois de subir até 0,65% em 15 minutos com a votação, o índice devolveu praticamente todo o fôlego pós-cassação. O Senado confirmou a cassação do mandato de Dilma, afastada do cargo desde 12 de maio, mas não tira os direitos políticos por 8 anos.

Às 14h31 (horário de Brasília), o Ibovespa registrava queda de 1,37%, a 57.772 pontos. O dólar, por sua vez, chegou a cair 0,4% em 6 minutos, mas a reação não durou muito. Uma hora após a cassação de Dilma, o contrato futuro da moeda, negociado na BM&FBovespa, acelerava ganhos e registrava neste momento alta de 0,11%, a R$ 3,275.

O movimento ameno já era aguardado pelo mercado, que via o impeachment como já precificado pelo mercado.

O mercado reagia também à divulgação dos dados de estoque de petróleo nos EUA. A expectativa era de uma alta de 825 mil barris, mas o número veio bem acima do esperado, com 2,3 milhões de barris em estoque. Com isso, as ações da Petrobras, que abriram em alta, viraram para queda e o Ibovespa intensificou as perdas mais tarde.

O mercado repercute também os dados do PIB do segundo trimestre, que vieram um pouco abaixo do segundo trimestre. Porém, de acordo com o banco Fibra, o PIB mostrou sinais de recuperação do investimento, com a economia repercutindo melhores expectativas com governo interino. Além disso, destaque para os dados dos EUA, com o ADP, que veio um pouco acima do esperado e suscita expectativa sobre o payroll que será divulgado na sexta.