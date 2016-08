BNDES destinará R$ 17,4 bi aos programas agrícolas do Governo Federal

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) destinará R$ 17,4 bilhões aos programas agrícolas do Governo Federal ao longo do ano agrícola 2016/2017 (que teve início em 01.07.2016). A participação marca o retorno do Banco ao evento após mais de dez anos ausente e se dá no momento em que confirma sua condição de maior financiador de investimentos no campo, com crescimento de 18% nos valores destinados ao setor no ano agrícola 2015/2016, quando desembolsou R$ 15 bilhões.

De acordo com informação do Banco de fomento, do total R$ 17,4 bilhões de recursos, R$ 4,7 bilhões serão aplicados no financiamento à aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas; R$ 2 bilhões para capital de giro das cooperativas agropecuárias; e R$ 10,7 bilhões alocados a projetos de investimento para a agropecuária empresarial e familiar.

Até 4 de setembro, o BNDES participa da 39ª Expointer, uma das principais feiras de agronegócio do País, inaugurada em 27/08, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Técnicos do Banco estão no evento, em um estande da instituição, para informar sobre os programas e as linhas de crédito da instituição voltados ao setor agropecuário e tirando dúvidas dos interessados em financiamentos para aquisição de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, projetos de infraestrutura agropecuária, incorporação de novas tecnologias e sustentabilidade ambiental, entre outros.

Operações de crédito rural

No Ano Agrícola 2015/2016, o BNDES autorizou a contratação de cerca de 100 mil operações de crédito para investimentos no campo por meio de seus agentes financeiros credenciados, respondendo, assim, por 40% do volume global de operações de crédito rural deste tipo efetuadas no país e registradas no Banco Central do Brasil. Dos R$ 15 bilhões realizados no Ano Agrícola , encerrado em 30 de junho deste ano, mais de R$ 6 bilhões foram destinados ao financiamento de máquinas e equipamentos, principalmente, voltado para modernização da frota de tratores, colheitadeiras e implementos associados. Cerca de R$ 2 bilhões atenderam a demandas de médios produtores rurais; e outros R$ 2 bilhões em financiamentos dedicados ao fortalecimento da agricultura familiar. Outro destaque, com quase R$ 1,3 bilhão, foi o apoio à implantação de tecnologias para a redução de emissão de gases de efeito estufa na agropecuária.

O bom desempenho refletiu-se também na maior participação da rede de agentes repassadores de recursos de financiamento. O BNDES atendeu a demandas por crédito de 34 agentes financeiros dos diversos segmentos bancários – bancos privados, públicos, cooperativos, agências de fomento e bancos ligados a montadoras de tratores e colheitadeiras – apresentando-se como importante instrumento de acesso do Sistema Financeiro Nacional ao crédito rural.

O Banco do Brasil destacou-se como o principal agente financeiro repassador dos recursos voltados à agricultura empresarial, enquanto a Cooperativa de Crédito Rural Solidário (Cresol Baser) foi a instituição financeira que mais repassou recursos à agricultura familiar. Outros bancos, de outros segmentos, também tiveram destaque, como o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Banco Bradesco, Banco John Deere e o Banco Cooperativo Sicredi (Bansicredi).

As demandas de crédito rural dos agentes financeiros ao BNDES foram realizadas por meio de plataformas eletrônicas, possibilitando agilizar o processo, desde o enquadramento da operação até à liberação dos recursos.

Por sua relevância no crédito rural destinado a investimentos agropecuários, o BNDES participa ativamente no aprimoramento da política pública para o setor, objetivando a racionalidade dos diversos instrumentos ofertados.