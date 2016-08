BM&FBovespa recorrerá à Justiça se perder processo no Carf

A BM&FBovespa informou nesta terça-feira que vai recorrer à Justiça se perder processo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) em caso em que a Receita cobra da operadora da bolsa paulista R$ 1,14 bilhão. “É possível que após exauridas as medidas disponíveis, a BM&FBovespa seja demandada a apresentar garantia judicial, o que pode (…) ser feito através de carta fiança ou seguro garantia”, afirmou a operadora da Bolsa de Valores de São Paulo em comunicado ao mercado.

Presidente da Estácio renuncia

Segunda maior empresa de educação superior do Brasil, a Estácio Participações informou nesta terça-feira que seu presidente Gilberto Teixeira de Castro renunciou, citando motivos pessoais e familiares. O executivo permanecerá na empresa, que está sendo comprada pela rival maior Kroton até o final de setembro. A Estácio informou ainda que o atual diretor financeiro, Pedro Thompson, vai acumular interinamente a função de presidente da empresa.

Aneel reagenda leilão de linhas de transmissão

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou em reunião nesta terça-feira o reagendamento para 28 de outubro de um leilão que oferecerá concessões para a construção e operação de linhas de transmissão de eletricidade, antes previsto para 2 de setembro. O certame foi adiado para revisão das condições, conforme antecipado pela Reuters mais cedo neste mês, o que poderá envolver mudança nos lotes de empreendimentos ofertados e na receita máxima autorizada para os vencedores. A Aneel prevê publicar o edital com as novas configurações da licitação em 28 de setembro.

Santander e Morgan Stanley pelos ativos do Citi

O Santander trabalha com o Morgan Stanley para comprar ativos de varejo do Citigroup no Brasil por valor entre US$ 350 milhões e US$ 450 milhões, disseram três pessoas com o conhecimento. O banco espanhol contratou o Morgan Stanley como assessor, além de estar trabalhando também com o Credit Suisse, informaram outras pessoas na última semana, pedindo para não ser identificadas porque as negociações são privadas. O banco não fez oferta por unidade do Citi na Colômbia; trabalha com Lazard para fazer proposta por ativos do Citi na Argentina. O Itaú Unibanco e Banco Safra fizeram propostas apenas por ativos brasileiros. O Citigroup e Morgan Stanley não quiseram comentar.

Terminal da Prumo começa operação

O Terminal de Petróleo (T-OIL) do Porto do Açu, da Prumo Logística, iniciou sua primeira operação de transbordo de petróleo. A operação é referente ao contrato com a empresa BG E&P Brasil Ltda., subsidiária da Shell. Atualmente, o canal do T-OIL possui 20,5 metros de profundidade, e pode receber inicialmente navios Suezmax. Até o final de 2017, a previsão é que a profundidade do terminal seja ampliada para até 25 metros. Com a ampliação da profundidade, o Porto do Açu poderá receber no T-OIL navios da classe VLCC (Very Large Crude Carrier), que carregam até 320 mil toneladas. Os berços Norte e Central do terminal serão capacitados para transbordo entre navios tipo VLCC e SuezMax e o berço Sul, apenas para transbordo entre navios SuezMax.

Centro de Imagem Diagnósticos protocola IPO

A Centro de Imagem Diagnósticos protocolou na CVM pedido de registro para realizar IPO. A operação, que envolve ofertas primária (ações novas) e secundária (papéis detidos por sócios da companhia), será coordenada por Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch e Santander Brasil. A companhia foi criada em 2010 e opera sob a marca Alliar Medicina Diagnóstica, pretende se listar no Novo Mercado, segmento da BM&FBovespa com regras mais rígidas de governança. A empresa tem entre os sócios o Pátria Investimentos, com 25,7% do capital; a Kinea, do Itaú Unibanco, com 6,35%; e um grupo de médicos e outros acionistas, com 67,95%. O prospecto destaca que os recursos que devem ser levantados com a oferta primária serão usados para expansão orgânica da companhia e amortização de passivos bancários.