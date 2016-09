Belo Monte: caciques do PMDB receberam propina

Dois novos escândalos foram revelados nesta segunda-feira. A Polícia Federal vê indícios de corrupção em doações eleitorais feitas para quatro caciques do PMDB por empresas que construíram a usina de Belo Monte. Os investigados são o presidente do Senado, Renan Calheiros, e os senadores Romero Jucá (presidente do partido), Jader Barbalho e Valdir Raupp.

As empresas que integram o consórcio que construiu a hidrelétrica doaram ao PMDB R$ 159,2 milhões, distribuídos principalmente aos quatro senadores. O valor é mais que o dobro que os R$ 65 milhões doados à campanha de Dilma Rousseff, em 2014, pelas empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato.

Em delação premiada, Otávio Marques de Azevedo, ex-presidente da Andrade Gutierrez, afirmara que o consórcio foi obrigado a pagar propina de 1% sobre o valor do contrato, que somou R$ 13,2 bilhões.

Polícia Federal também investiga desvios bilionários em fundos de pensão

Ainda nesta segunda, a Polícia Federal deflagrou a Operação Greenfield, que investiga crimes de gestão temerária e fraudulenta em quatro dos maiores fundos de pensão do país: Funcef, Petros, da Petrobras Previ e Postalis. A Justiça determinou ainda o seqüestro de bens e o bloqueio de ativos e de recursos em contas bancárias de 103 pessoas físicas e jurídicas que são alvos da operação, no valor aproximado de R$ 8 bilhões.

De acordo com a PF, as investigações começaram a partir de dez casos investigados que revelaram déficits bilionários nos fundos de pensão. Entre os dez casos, oito são relacionados a investimentos realizadas de forma temerária ou fraudulenta pelos fundos de pensão, por meio dos FIPs (Fundos de Investimentos em Participações). Os fundos alegam que nada fizeram de incorreto e que estão colaborando com as investigações.



