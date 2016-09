BCE busca opções para avançar com programa de compra de ativos

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, disse nesta quinta-feira que o banco estava buscando opções para garantir que possa seguir com o seu programa de impressão de dinheiro sem precedentes, com a inflação da Zona do Euro ainda muito abaixo de sua meta oficial.

No entanto, o banco não chegou a confirmar uma extensão específica de suas compras de ativos mensais de 80 bilhões de euros, reafirmando a sua linha existente de que elas vão continuar até março do próximo ano ou além, se necessário.

“O Conselho do BCE encarregou as comissões competentes (com o BCE) para avaliar as opções que garantam a boa implementação do nosso programa de compra”, disse ele em coletiva após a autoridade monetária manter as taxas de juros.

Draghi apresentou uma redução modesta das previsões de crescimento do banco para a Zona do Euro e alertou para riscos, entre eles as incertezas relacionadas a decisão britânica de deixar a União Europeia (UE), mas disse que nenhuma ação era necessária no momento.

“Por enquanto, as alterações não são substanciais para justificar uma decisão de agir. Vemos que nossa política monetária é eficaz”, disse ele.

O BCE manteve a taxa de depósito em -0,4%, cobrando dos bancos o dinheiro no overnight, e deixou a taxa de refinanciamento, que determina o custo do crédito na economia, em zero por cento. Ao manter a taxa de depósito em território negativo e imprimir dinheiro a um ritmo recorde, o BCE espera reanimar inflação e o crescimento em uma região afetada por quase uma década de problemas e crises econômicas.

Ferramentas

O BCE segue pronto pra usar todos os instrumentos disponíveis, se necessário, para levar a inflação da Zona do Euro à meta, disse Mario Draghi.

“Vamos preservar a quantidade muito substancial de apoio monetário que está incorporada nas projeções da nossa equipe e que é necessária para garantir um retorno da inflação para níveis abaixo, mas próximos, de 2% no médio prazo”, disse ele. “Se necessário, nós vamos agir, utilizando todos os instrumentos disponíveis dentro de nosso mandato”.

Draghi reiterou que, para colher todos os benefícios das medidas de política monetária do BCE, outras políticas precisam avançar em nível nacional e europeu, como a implementação de reformas estruturais para reduzir o desemprego e impulsionar o crescimento econômico na Zona do Euro.

Para ele, reformas estruturais são necessárias em todos os países da Zona do Euro, e o foco deve estar em ações para aumentar a produtividade e melhorar o ambiente de negócios, incluindo a criação de infraestrutura pública adequada.

Da mesma forma, políticas fiscais também devem apoiar a recuperação econômica, sem desobedecer às regras orçamentais da União Europeia. “Todos os países devem esforçar-se para uma composição das políticas orçamentais mais amigável ao crescimento”, concluiu.

Mercados europeus

Os mercados europeus fecharam em queda nesta quinta-feira, após o Banco Central Europeu (BCE) manter o calendário para seu programa de estímulo e o presidente Mario Draghi afirmar que uma prorrogação não foi discutida.

O índice FTSEurofirst 300 caiu 0,38%, a 1.374 pontos. O índice pan-europeu STOXX 600 recuou 0,33%, a 349 pontos, afastando-se das máximas de quase oito meses, mas terminando acima das mínimas da sessão.

Em Londres, o índice Financial Times avançou 0,18%, a 6.858 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX caiu 0,72%, a 10.675 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 perdeu 0,34%, a 4.542 pontos. Em Milão, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,48%, a 17.375 pontos. Em Madri, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,95%, a 9.101 pontos. Em Lisboa, o índice PSI20 valorizou-se 0,21%, a 4.767 pontos.