BC vê Sudeste, Norte e Sul saindo da recessão

Apesar da crise que ainda aflige o país, algumas regiões começam a sair da recessão. Dados do Banco Central revelam que das cinco grandes áreas do Brasil, em três houve crescimento no segundo trimestre.

Os avanços mais expressivos foram registrados pelo Sudeste, com alta de 1,3% frente ao primeiro trimestre; e pelo Norte, com crescimento de 1,2%. O indicador ainda mostra que o Sul avançou 0,5% no período.

Os números fazem parte do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IB-Br), um indicador que tenta prever o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) antes de ele ser divulgado.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentará os dados equivalentes aos divulgados pelo BC apenas na próxima quarta-feira, dia 31, quando divulga o resultado do PIB do segundo trimestre do ano.

Em junho, o Sudeste cresceu 0,96% contra maio. Esse avanço levou o PIB da região a registrar crescimento de 1,31% no segundo trimestre do ano – o melhor desempenho desde o segundo trimestre de 2012, quando houve expansão de 1,65%.

Já a Região Norte do país cresceu 1,20% na comparação entre junho e maio. Com esse resultado, o segundo trimestre do ano fechou com alta de 1,18% frente o período anterior – esse foi a maior taxa desde o quarto trimestre de 2013, quando houve expansão de 1,53%.

Esses desempenhos regionais do período sugerem ainda que há um início de recuperação da indústria do País, majoritariamente concentrada no Sudeste.