BC da China tem queda nos fundos em iuanes usados para comprar divisas estrangeiras

Os fundos em iuane que o Banco Popular da China (PBoC, o Banco Central do país) usa para comprar divisas estrangeiras diminuíram em 191,9 bilhões de iuanes (US$ 28,8 bilhões) em agosto, para 23,2 trilhões de iuanes, mostraram quarta-feira os dados oficiais.

Foi a 10ª queda seguida, superior à de 190,5 bilhões de iuanes em julho e à de 97,7 bilhões de iuanes em junho.

Como o iuane não é livremente conversível sob conta capital, o banco central tem que comprar moeda estrangeira gerada pelo superavit comercial e o investimento estrangeiro na China, injetando capital no mercado financeiro.

Esses fundos na moeda chinesa são um indicador importante sobre o fluxo de capital estrangeiro para dentro e fora da China e sobre a liquidez doméstica em iuane.

As preocupações sobre fugas de capital têm aumentado devido a expectativas mais fortes do mercado sobre a alta dos juros dos EUA, colocando a moeda chinesa sob pressão.

O iuane perdeu 1,06% ante uma cesta de moedas em agosto, de acordo com os dados do Sistema de Comércio de Divisas da China.

Agência Xinhua